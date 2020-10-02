Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жуниор Мораес: Шевченко не имеет представления, насколько он нравится бразильцам
Радуется, что хоть на тренировке может сыграть с ним в нападении
Нападающий Шахтера и национальной сборной
Мы много шутим, но он понятия не имеет, насколько нравится бразильцам. Он - настоящая легенда. Он ключевая фигура в спорте в Украине, у него сильное положение, он замечательный человек. Поэтому он успешен как тренер.
В Украине всегда были хорошие игроки, но не было сплоченной команды. Думаю, отсутствие результатов на международном уровне связана с этим. Ему удалось всех объединить - результаты пришли очень быстро.
Мы заняли первое место в группе квалификации Евро, обыграли Португалию и другие команды. Также играем в очень сильной группе Лиги наций. Это проблематично. Я многому научился, когда работал с Шевченко, его тренерским штабом, а это люди, которые долгое время были в "Милане".
Считаю Шевченко кумиром, я восхищался его игрой. Он любит футбол, во время тренировок он хочет и сам участвовать. Я работаю с ним, могу составить атакующий дуэт хотя бы в тренировочном матче. Я мечтал учиться и работать с ним, мне это очень нравится, - цитирует Мораеса бразильский Goal.