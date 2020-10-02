Жуниор Мораес: Шевченко не имеет представления, насколько он нравится бразильцам

Нападающий Шахтера и национальной сборной Украины Жуниор Мораес рассказал о коуча сине-желтых Андрея Шевченко и отношение к нему бразильских футболистов.

Мы много шутим, но он понятия не имеет, насколько нравится бразильцам. Он - настоящая легенда. Он ключевая фигура в спорте в Украине, у него сильное положение, он замечательный человек. Поэтому он успешен как тренер.

В Украине всегда были хорошие игроки, но не было сплоченной команды. Думаю, отсутствие результатов на международном уровне связана с этим. Ему удалось всех объединить - результаты пришли очень быстро.