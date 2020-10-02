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Жуниор Мораес: Шевченко не имеет представления, насколько он нравится бразильцам

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Радуется, что хоть на тренировке может сыграть с ним в нападении

Жуниор Мораес: Шевченко не имеет представления, насколько он нравится бразильцам
Новина українською

Нападающий Шахтера и национальной сборной Украины Жуниор Мораес рассказал о коуча сине-желтых Андрея Шевченко и отношение к нему бразильских футболистов.

Мы много шутим, но он понятия не имеет, насколько нравится бразильцам. Он - настоящая легенда. Он ключевая фигура в спорте в Украине, у него сильное положение, он замечательный человек. Поэтому он успешен как тренер.

В Украине всегда были хорошие игроки, но не было сплоченной команды. Думаю, отсутствие результатов на международном уровне связана с этим. Ему удалось всех объединить - результаты пришли очень быстро.

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Мы заняли первое место в группе квалификации Евро, обыграли Португалию и другие команды. Также играем в очень сильной группе Лиги наций. Это проблематично. Я многому научился, когда работал с Шевченко, его тренерским штабом, а это люди, которые долгое время были в "Милане".

Считаю Шевченко кумиром, я восхищался его игрой. Он любит футбол, во время тренировок он хочет и сам участвовать. Я работаю с ним, могу составить атакующий дуэт хотя бы в тренировочном матче. Я мечтал учиться и работать с ним, мне это очень нравится, - цитирует Мораеса бразильский Goal.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Комментарии (3)
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Footballhead (м. Чернігів)
02.10.2020 в 14:15
"А ще мої друзі запросили його на ґей-парад в Ріо", - додав форвард.
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+1
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
02.10.2020 в 14:12
Похоже, что Мораес осуществил ещё одну свою мечту- встретиться и играть под руководством Легенды.
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0
-1
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Saturn (Киев)
02.10.2020 в 14:08
Молодец
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+1
-1


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