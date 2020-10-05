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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Один нападающий. Объявлен состав сине-желтых, который отправится на матч с Францией

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

Без Мораеса, Пятова и Степаненко

Один нападающий. Объявлен состав сине-желтых, который отправится на матч с Францией
Новина українською

Коуч сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав команды, который отправится в Париж на товарищеский матч с Францией.

Матч Франция - Украина начнется на "Стад де Франс" в Сен-Дени 7 октября в 22.10.

Вратари: Андрей Лунин ("Реал", Испания), Георгий Бущан ("Динамо"), Юрий Панькив ("Александрия").

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Защитники: Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный (все - "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Ефим Конопля ("Десна").

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - "Динамо"), Руслан Малиновский ( «Аталанта», Италия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия ), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош", Венгрия).

Нападающий Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

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В статье: Андрей Шевченко Украина Франция
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Источник:
УАФ
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Комментарии (23)
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Spokoyno (Киев)
05.10.2020 в 12:38
Здається що дехто перелякався... чи більш лагідно "не бажає прийняти участь у погромі" Утім буде можливість перевірити "найближчий резерв"... Награти когось Півскладу основи за 30 чемпіонат Європи і провалити можуть. Так у нас висококваліфікованих гравців не багато, але для виходу з групи потрібно мінімум 15 польових! Що краще 20 поки мовчимо...
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storm_ua (Николаев)
05.10.2020 в 12:35
6-0 победа франции
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vgolovan (полтава)
05.10.2020 в 12:32
ПРОСТО ОН ОЩЕ НЕ ПОНИМАЕТ ЧТО КРОМЕ ТЕХ ФУТБОЛИСТОВ КОТОРЫЕ БЫЛИ РАНЬШЕ В СБОРНОЙ ЕСТЬ ЕЩЕ ЛЮДИ КОТОРЫХ МОЖНО ДОЗАЯВИТЬ НА ТОВАРНЯКИ ХОТЯ БЫ
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0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
05.10.2020 в 12:30
Какие нафиг товарищиские матчи, если есть лишняя возможность сидеть дома, то надо сидеть, там заразных полно в этой Хранции ,ненужный матч!
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vgolovan (полтава)
05.10.2020 в 12:28
ДА ЗДАВСТВУЕТ ВЕЛИКИЙ ТРЕНЕР ШЕВЧЕНКО
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0
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scorpius (Ck)
05.10.2020 в 12:26
Один Яремчук на острие, и тот после травмы. Хотя, Ярмола тоже может сыграть напа в случае чего.
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+1
0
Joyce (Donetsk)
05.10.2020 в 12:05
Бущан не хуже Пятова однозначно, а отсутствие Матвиенко не есть проблема в принципе. Плохо, что напады отсутствуют напрочь: один Яремчук не есть слишком убедительно. Хотя задача СБУ - наиграть состав, почувствовать силу грандов, освоить тактику, войти в соответствующий режим и т.д. Короче, дорогу осилит идущий.
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+1
0
bimbobo (Lviv)
05.10.2020 в 12:04
Чеберко даже на лавку не попадає в Ласку....
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0
0
bimbobo (Lviv)
05.10.2020 в 11:58
Гуцуляка в товарняку можна було би попробувати на позиції конопельки, по командній грі він на дві голови сильніший за свесду!
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0
-1
octavi4 (Warszawa)
05.10.2020 в 11:53
Как-то так себе состав
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0
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
05.10.2020 в 11:48
Гуцуляка можна вже награвати зліва. Та й нападник другий не завадить. Чи з французам не прийдеться в атаку йти?
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+2
0
paramon7 (Запорожье)
05.10.2020 в 11:42
Может хотя бы Кравца довызвали? Яремчук только после травмы, если сломается кого поставят напом?
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+3
0
avatar
Усе буде добре (Київ)
05.10.2020 в 12:14
А коли Кравець в останнє бачив по телевізору м'яча? А тут чемпіони світу.
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0
-1
avatar
scorpius (Ck)
05.10.2020 в 12:28
Как раз по телику только и видел, хз в какой он форме. Уже бы лучше Филипова или Тотовицкого.
0
0
Technical
05.10.2020 в 11:06
Без Степаненка нас просто винесуть. А ще й Зіни немає...
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+1
-6
alktus (Хмельницкий)
05.10.2020 в 11:09
Но зато точно не будет Коноплянки и Вити Коваленко, что есть плюс.
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+6
-1
Hanter44 (Baburka)
05.10.2020 в 11:52
А кто из Хмельницка будет?А там когда либо была команда?
+1
-4
alktus (Хмельницкий)
05.10.2020 в 11:59
А что это за город Хмельницк? Тебе наверное из него виднее
+3
0
Technical
05.10.2020 в 11:23
цікаво, ті хто мінусує - такі оптимісти по життю?)
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+1
0
MaximSK (Киев)
05.10.2020 в 11:52
Думаю Франция тоже не будет играть на 100%, выпустят полуосновной состав, Лига Нации более важный турнир. Этот матч надо было перенести вообще на весну, но к сожалению в это время начнется отбор на ЧМ
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0
0
alktus (Хмельницкий)
05.10.2020 в 10:54
А вот сейчас не понял, куда Супряга делся?
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0
-1
alktus (Хмельницкий)
05.10.2020 в 10:55
Ага, понял. Травма бедра. Но всё равно, почему бы ещё кого нибудь не вызвать.
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+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
05.10.2020 в 10:48
)))))) Вот и проверочка!
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+1
-4


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