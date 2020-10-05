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Один нападающий. Объявлен состав сине-желтых, который отправится на матч с Францией
Без Мораеса, Пятова и Степаненко
Коуч сборной
Матч Франция - Украина начнется на "Стад де Франс" в Сен-Дени 7 октября в 22.10.
Вратари: Андрей Лунин ("Реал", Испания), Георгий Бущан ("Динамо"), Юрий Панькив ("Александрия").
Защитники: Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный (все - "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Ефим Конопля ("Десна").
Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - "Динамо"), Руслан Малиновский ( «Аталанта», Италия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия ), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош", Венгрия).
Нападающий Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).