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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Без 12 игроков, тренера, врача и массажиста - все потери сборной Украины перед игрой с Францией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Обескровлена ​​команда Шевченко

Без 12 игроков, тренера, врача и массажиста - все потери сборной Украины перед игрой с Францией
Новина українською

"Сине-желтые" отправляются во Францию ​​на товарищеский матч, который состоится в среду, 7 октября (начало в 22:10), без 12 игроков из заявки Шевченко.

Все началось из травмы приводящей мышцы у Александра Зинченко, об этом сам игрок сообщил 30 сентября. Впоследствии стало известно, что из-за повреждений не смогут помочь сборной три футболиста "Шахтера" - Сергей Кривцов, Евгений Коноплянка и Сергей Болбат.

Кроме того, победный матч "Динамо" в плей-офф раунде Лиги чемпионов УЕФА, кроме собственно победы, принес еще и травмы Виталия Буяльского и Владислава Супряги, которые, как выяснилось, также не успеют восстановиться к поединкам национальной команды.

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Наконец, когда уже казалось, что плохих новостей и так избыток, пришло известие из донецкого "Шахтера". ПЦР-тесты на COVID-19 дали положительные результаты в двух футболистов, Тараса Степаненко и Андрея Пятова, и у двух работников клуба, которые также являются сборниками - тренера по физподготовке Ивана Баштового и массажиста Вадима Данина.

Как следствие, "Шахтер" полным составом пошел на самоизоляцию, а это значит, что еще четверо игроков, которые на данный момент остаются здоровыми и имели бы приехать в сборную - Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес - не смогут начать работу в понедельник. Вся четверка будет находиться на карантине.

Дополнительные тесты сегодня, в понедельник, и в четверг, ответят на вопрос, смогут ли перечисленные исполнители присоединиться к лагерю национальной команды после ее возвращения из Франции. Вместе с игроками "Шахтера" остается на самоизоляции и главный врач сборной Украины Артур Глущенко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Франция Товарищеский матч
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Источник:
УАФ

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Комментарии (6)
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rubizhansky (Рубежное)
05.10.2020 в 12:17
"...здоровыми и имели бы приехать в сборную..." В данном случае, с украинского фразу "мали би" нужно было перевести, как "могли бы".
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.10.2020 в 12:24
імєлі би чєсть...
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0
0
Роджер (Кременчуг)
05.10.2020 в 12:25
"должны были"
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+1
0
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Усе буде добре (Київ)
05.10.2020 в 12:11
Шкода. такий був шанс зіграти з чемпіонами світу!
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.10.2020 в 12:25
А що, тепер немає?
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0
0
аалекс ( Крым)
05.10.2020 в 13:00
Ну теперь у других появился такой шанс
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0
0


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