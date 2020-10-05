Без 12 игроков, тренера, врача и массажиста - все потери сборной Украины перед игрой с Францией

" Сине-желтые " отправляются во Францию ​​на товарищеский матч, который состоится в среду, 7 октября (начало в 22:10), без 12 игроков из заявки Шевченко.

Все началось из травмы приводящей мышцы у Александра Зинченко, об этом сам игрок сообщил 30 сентября. Впоследствии стало известно, что из-за повреждений не смогут помочь сборной три футболиста "Шахтера" - Сергей Кривцов, Евгений Коноплянка и Сергей Болбат.

Кроме того, победный матч "Динамо" в плей-офф раунде Лиги чемпионов УЕФА, кроме собственно победы, принес еще и травмы Виталия Буяльского и Владислава Супряги, которые, как выяснилось, также не успеют восстановиться к поединкам национальной команды.

Читайте также Из Динамо и Александрии. Андрей Шевченко довызвал игроков на замену Степаненко и Пятову

Наконец, когда уже казалось, что плохих новостей и так избыток, пришло известие из донецкого "Шахтера". ПЦР-тесты на COVID-19 дали положительные результаты в двух футболистов, Тараса Степаненко и Андрея Пятова, и у двух работников клуба, которые также являются сборниками - тренера по физподготовке Ивана Баштового и массажиста Вадима Данина.

Как следствие, "Шахтер" полным составом пошел на самоизоляцию, а это значит, что еще четверо игроков, которые на данный момент остаются здоровыми и имели бы приехать в сборную - Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес - не смогут начать работу в понедельник. Вся четверка будет находиться на карантине.

Дополнительные тесты сегодня, в понедельник, и в четверг, ответят на вопрос, смогут ли перечисленные исполнители присоединиться к лагерю национальной команды после ее возвращения из Франции. Вместе с игроками "Шахтера" остается на самоизоляции и главный врач сборной Украины Артур Глущенко.