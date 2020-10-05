Сборная Украины в составе из 10 игроков вылетела из Киева в Париж

Сегодня в 11.00 чартерным рейсом Киев - Париж в столицу Франции вылетела та часть сине-желтых , которая сейчас является здоровой и защищает цвета клубов Украинской Премьер-лиги.

Это 10 исполнителей: динамовцы Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев и Илья Забарний, а также Ефим Конопля из черниговской "Десны" и Юрий Панькив с "Александрии".

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В Париже к ним присоединятся еще 11 легионеров.

Таким образом, к матчу с французами будет готовиться 21 игрок. Самая многочисленная бельгийская диаспора в составе Романа Яремчука, Эдуарда Соболя, Игоря Пластуна, Евгения Макаренко и Богдана Михайличенко прибыла в Париж на поезде из Брюсселя около 12.30.

Остальные сборники прилетит регулярными рейсами в аэропорт Шарль де Голль: Игорь Харатин с Александром Зубковым - из Будапешта, Руслан Малиновский - с Милана, Андрей Ярмоленко - из Лондона, Андрей Лунин - из Мадрида.

Наконец последнее, в 14.40, рейсом из Вены прибудет один из четырех дебютантов этого сбора - Евгений Чеберко из австрийского ЛАСКа. В общем все сборники прибудут в расположение команды почти одновременно - в пределах двух послеобеденных часов.

Напомним, что товарищеский матч Франция - Украина состоится в среду, 7 октября. Начало игры в 22:10.