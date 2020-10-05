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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сборная Украины проведет первую тренировку в пригороде Парижа

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В городе Шантийи

Сборная Украины проведет первую тренировку в пригороде Парижа
Новина українською

Официальный сайт УАФ написал, где состоится первая тренировка сборной Украины перед матчем с Францией.

Наша команда расположилася в пригороде Парижа - городке Шантийи, в гостинице Hyatt Regency Chantilly, что в 30 км от аэропорта Шарль де Голль и 50 км от "Стад де Франс". Расстояния парижского мегаполиса не оставляют возможности для более компактного размещения. Однако сегодняшнюю тренировку украинцы проведут недалеко своей французской резиденции - на уютном местном стадионе Шантийи.

Первое занятие на сборе Андрей Шевченко назначил на 18.00 по среднеевропейскому времени.

Ранее был объявлен состав сине-желтых, который отправится на матч с Францией.

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В статье: сборная Франции Национальная сборная Укрианы
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Комментарии (1)
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adidas77 (Cумы)
05.10.2020 в 15:50
"Наша команда расположилася" Грёбаный стыд! Вы пишите на каком то своём языке?
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