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Сборная Украины проведет первую тренировку в пригороде Парижа
В городе Шантийи
Официальный сайт УАФ написал, где состоится первая тренировка сборной Украины перед матчем с Францией.
Наша команда расположилася в пригороде Парижа - городке Шантийи, в гостинице Hyatt Regency Chantilly, что в 30 км от аэропорта Шарль де Голль и 50 км от "Стад де Франс". Расстояния парижского мегаполиса не оставляют возможности для более компактного размещения. Однако сегодняшнюю тренировку украинцы проведут недалеко своей французской резиденции - на уютном местном стадионе Шантийи.
Первое занятие на сборе Андрей Шевченко назначил на 18.00 по среднеевропейскому времени.
Ранее был