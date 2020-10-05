Сборная Украины проведет первую тренировку в пригороде Парижа

Официальный сайт УАФ написал, где состоится первая тренировка сборной Украины перед матчем с Францией.

Наша команда расположилася в пригороде Парижа - городке Шантийи, в гостинице Hyatt Regency Chantilly, что в 30 км от аэропорта Шарль де Голль и 50 км от "Стад де Франс". Расстояния парижского мегаполиса не оставляют возможности для более компактного размещения. Однако сегодняшнюю тренировку украинцы проведут недалеко своей французской резиденции - на уютном местном стадионе Шантийи.

Первое занятие на сборе Андрей Шевченко назначил на 18.00 по среднеевропейскому времени.