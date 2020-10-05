Из-за вспышки COVID-19 в Ювентусе Рабио не сыграет с Украиной

Хавбек "Ювентуса" и сборной Франции Адриан Рабио не сыграет в ближайшем товарищеском матче своей национальной команды против сборной Украины .

Все дело в том, что Адриан в Италии недавно контактировал с двумя игроками "Юве", которые заразились коронавирусом, и по медицинскому протоколу итальянских властей, теперь должен уйти на пятидневный карантин и сдать два теста на COVID-19.

Таким образом, Рабио не сыграет с Украиной 7 октября, однако должен быть доступем на поединки Лиги наций с Португалией (11 октября) и Хорватией (14 октября).