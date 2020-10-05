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Из-за вспышки COVID-19 в Ювентусе Рабио не сыграет с Украиной

Национальная сборная Украины
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Хавбек контактировал с заболевшими игроками Ювентуса

Из-за вспышки COVID-19 в Ювентусе Рабио не сыграет с Украиной
Новина українською

Хавбек "Ювентуса" и сборной Франции Адриан Рабио не сыграет в ближайшем товарищеском матче своей национальной команды против сборной Украины.

Все дело в том, что Адриан в Италии недавно контактировал с двумя игроками "Юве", которые заразились коронавирусом, и по медицинскому протоколу итальянских властей, теперь должен уйти на пятидневный карантин и сдать два теста на COVID-19.

Таким образом, Рабио не сыграет с Украиной 7 октября, однако должен быть доступем на поединки Лиги наций с Португалией (11 октября) и Хорватией (14 октября).

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В статье: Ювентус (Турин) Адриен Рабио Национальная сборная Франции
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Источник:
Lequipe

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