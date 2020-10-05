Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко подтянул Безуса на ближайшие матчи сборной
Романа перевели из резервного списка в основной
В связи со сложной ситуацией, возникшей в лагере
Напомним, Роман участвовал в сентябрьском сборе главной команды страны, однако не попал в заявку на игры со Швейцарией и Испанией.
Таким образом, предварительный состав сборной Украины на товарищеский матч со сборной Франции выглядит следующим образом.
Вратари: Андрей Лунин ("Реал", Испания), Георгий Бущан ("Динамо"), Юрий Панькив ("Александрия").
Защитники: Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный (все - "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Ефим Конопля (" Десна ").
Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия ), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош", Венгрия), Роман Безус ("Гент", Бельгия).
Нападающий: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).
Новости по теме
- 11:54 Украинские Без 12 игроков, тренера, врача и массажиста - все потери сборной Украины перед игрой с Францией
- 00:37 Украинские Из Динамо и Александрии. Андрей Шевченко довызвал игроков на замену Степаненко и Пятову
- 10:40 Украинские Один нападающий. Объявлен состав сине-желтых, который отправится на матч с Францией