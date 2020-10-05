  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевченко подтянул Безуса на ближайшие матчи сборной
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко подтянул Безуса на ближайшие матчи сборной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Романа перевели из резервного списка в основной

Шевченко подтянул Безуса на ближайшие матчи сборной
Новина українською

В связи со сложной ситуацией, возникшей в лагере национальной сборной Украины, главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко перевел из резервного списка в основного игрока бельгийского "Гента" Романа Безуса.

Напомним, Роман участвовал в сентябрьском сборе главной команды страны, однако не попал в заявку на игры со Швейцарией и Испанией.

Таким образом, предварительный состав сборной Украины на товарищеский матч со сборной Франции выглядит следующим образом.

Читайте такжеБез 12 игроков, тренера, врача и массажиста - все потери сборной Украины перед игрой с Францией

Вратари: Андрей Лунин ("Реал", Испания), Георгий Бущан ("Динамо"), Юрий Панькив ("Александрия").

Защитники: Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный (все - "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Ефим Конопля (" Десна ").

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия ), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош", Венгрия), Роман Безус ("Гент", Бельгия).

Нападающий: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Безус Украина Гент коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...