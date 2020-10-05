Шевченко подтянул Безуса на ближайшие матчи сборной

В связи со сложной ситуацией, возникшей в лагере национальной сборной Украины , главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко перевел из резервного списка в основного игрока бельгийского "Гента" Романа Безуса.

Напомним, Роман участвовал в сентябрьском сборе главной команды страны, однако не попал в заявку на игры со Швейцарией и Испанией.

Таким образом, предварительный состав сборной Украины на товарищеский матч со сборной Франции выглядит следующим образом.

Вратари: Андрей Лунин ("Реал", Испания), Георгий Бущан ("Динамо"), Юрий Панькив ("Александрия").

Защитники: Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный (все - "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Ефим Конопля (" Десна ").

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия ), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош", Венгрия), Роман Безус ("Гент", Бельгия).

Нападающий: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).