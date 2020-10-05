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Шевченко намерен довызвать в сборную Шахова и Артема Кравца

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Все упирается в соблюдение медпротокола

Шевченко намерен довызвать в сборную Шахова и Артема Кравца
Новина українською

Главный тренер сборной Украины может довызвать на ближайшие матчи команды двух игроков, сообщает украинский журналист Игорь Цыганык.

По информации источника, Андрей Николаевич уже пообщался на эту тему с хавбеком АЕКа Евгением Шаховым и форвардом "Коньяспора" Артемом Кравцом.

На данный момент все упирается в соблюдение медпротокола. Если футболисты в кратчайшие сроки успеют сдать тесты на коронавирус в лицензированных УЕФА лабораториях и получить негативные результаты, то смогут оказаться в заявке на матч Франции, который состоится 7 октября.

Напомним, что 31-летний Кравец последний раз выходил на поле в составе национальной команды в июне 2019 года, а 29-летний Шахов – в ноябре того же года.

Также отметим, что после матча с Францией Украина в Лиге наций 10 октября примет Германию, а 13 октября – Испанию.

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В статье: Андрей Шевченко Артем Кравец Евгений Шахов Украина Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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rivnenskyi (Рівне)
05.10.2020 в 22:42
О! Так Кравець правий був - тільки перейшов в Туреччину, відразу виклик в збірну))
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Термит (Киев)
05.10.2020 в 22:30
А чего не Филиппова в нападение и Петряка (вместо Коноплянки)?Леоненко еще вызови...
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