Шевченко намерен довызвать в сборную Шахова и Артема Кравца

Главный тренер сборной Украины может довызвать на ближайшие матчи команды двух игроков, сообщает украинский журналист Игорь Цыганык.

По информации источника, Андрей Николаевич уже пообщался на эту тему с хавбеком АЕКа Евгением Шаховым и форвардом "Коньяспора" Артемом Кравцом.

На данный момент все упирается в соблюдение медпротокола. Если футболисты в кратчайшие сроки успеют сдать тесты на коронавирус в лицензированных УЕФА лабораториях и получить негативные результаты, то смогут оказаться в заявке на матч Франции, который состоится 7 октября.

Напомним, что 31-летний Кравец последний раз выходил на поле в составе национальной команды в июне 2019 года, а 29-летний Шахов – в ноябре того же года.

Также отметим, что после матча с Францией Украина в Лиге наций 10 октября примет Германию, а 13 октября – Испанию.