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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сборная Украины прибыла во Францию и уже провела первую тренировку - ФОТО

Национальная сборная Украины
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На данный момент в обойме Шевченко 22 игрока

Сборная Украины прибыла во Францию и уже провела первую тренировку - ФОТО
Новина українською

Национальная сборная Украины прибыла во Францию, где в среду проведет товарищеский матч с национальной командой этой страны.

Утром из Украины в Париж вылетели главный тренер Андрей Шевченко, его ассистент Александр Шовковский и десять игроков, к которым в течении дня присоединились и легионеры.

Из Италии прибыли Руслан Малиновский, тренеры Мауро Тассотти, Андреа Мальдера и Андреа Аззалин, "испанцы" Педро Харо и Андрей Лунин, многочисленная бельгийская диаспора, а также Андрей Ярмоленко, Игорь Харатин, Александр Зубков и Евгений Чеберко.

Команда разместилась в отеле, пообедала и отдохнула, а вечером провела первую тренировку на поле локального стадиона "Стад де Бургонь".

В занятии приняли участие 20 из 22 исполнителей - Юрию Панькиву тренеры дали возможность отдохнуть после насыщенного вчерашнего матча, а нападающий Роман Яремчук, с разрешения главного тренера, несколько задержался в Генте, решая клубные дела, однако уже поздно вечером он присоединится в расположение национальной команды.

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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