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УАФ начала реализацию билетов на матчи сборной Украины с Германией и Испанией
Большой футбол возвращается
10 октября в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч
Продажа билетов стартует 6 октября и будет происходить исключительно online на сайте ticketsbox.com.
Болельщики могут приобрести билеты отдельно на матч Украина - Германия и отдельно на матч Украина - Испания. Стоимость билетов - от 150 до 1000 грн.
Условия продаж следующие:
- одно лицо может приобрести не более четырех билетов;
- для приобретения билетов необходимо предоставить согласие на ознакомление с правилами приобретения и использования билетов и ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых приобретаются билеты
- после осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступят все именные электронные билеты для каждого человека в отдельности;
- болельщик покупает билет на определенный сектор, ряд, место;
- приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат;
- билеты исключительно электронные, бумажные печататься не будут.
Билеты на матчи именные. Поэтому для входа на стадион при себе обязательно нужно иметь документы, удостоверяющие личность. Вход на стадион будет открыт за 2 часа до начала матчей.
Также УАФ обращает внимание на необходимость соблюдения особых условий доступа и пребывания на стадионе. необходимо:
- соблюдать социальную дистанции не менее 1,5 м;
- находясь на периметре стадиона, все время носить маску, прикрывая нос и рот;
- мыть и дезинфицировать руки при каждой возможности;
- проверять температуру тела при входе на стадион (если температура окажется выше 37.2, вход на стадион будет запрещено)
- не занимать места кроме тех, что указанны в билете;
- избегать рукопожатий;
- избегать контакта "лицом к лицу" с другими зрителями при перемещении к и с места;
- кашлять и чихать в салфетку или в сгиб локтя;
- есть и пить, находясь исключительно на своем месте;
- следовать всем инструкциям стюардов и офицеров относительно санитарных и гигиенических мероприятий;
- соблюдать порядок очереди на стадионе.