УАФ начала реализацию билетов на матчи сборной Украины с Германией и Испанией

10 октября в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч Лиги наций между сборными Украины и Германии, а уже 13 октября на той же арене и в том же турнире сборная Украины встретится с национальной командой Испании (начало обоих поединков - в 21.45).

Продажа билетов стартует 6 октября и будет происходить исключительно online на сайте ticketsbox.com.

Болельщики могут приобрести билеты отдельно на матч Украина - Германия и отдельно на матч Украина - Испания. Стоимость билетов - от 150 до 1000 грн.

Условия продаж следующие:

- одно лицо может приобрести не более четырех билетов;

- для приобретения билетов необходимо предоставить согласие на ознакомление с правилами приобретения и использования билетов и ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых приобретаются билеты

- после осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступят все именные электронные билеты для каждого человека в отдельности;

- болельщик покупает билет на определенный сектор, ряд, место;

- приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат;

- билеты исключительно электронные, бумажные печататься не будут.

Билеты на матчи именные. Поэтому для входа на стадион при себе обязательно нужно иметь документы, удостоверяющие личность. Вход на стадион будет открыт за 2 часа до начала матчей.

Также УАФ обращает внимание на необходимость соблюдения особых условий доступа и пребывания на стадионе. необходимо:

- соблюдать социальную дистанции не менее 1,5 м;

- находясь на периметре стадиона, все время носить маску, прикрывая нос и рот;

- мыть и дезинфицировать руки при каждой возможности;

- проверять температуру тела при входе на стадион (если температура окажется выше 37.2, вход на стадион будет запрещено)

- не занимать места кроме тех, что указанны в билете;

- избегать рукопожатий;

- избегать контакта "лицом к лицу" с другими зрителями при перемещении к и с места;

- кашлять и чихать в салфетку или в сгиб локтя;

- есть и пить, находясь исключительно на своем месте;

- следовать всем инструкциям стюардов и офицеров относительно санитарных и гигиенических мероприятий;

- соблюдать порядок очереди на стадионе.