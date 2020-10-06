С Луниным, Караваевым и Шапаренко? Ориентировочный состав сборной Украины на матч против Франции

Бывали разные ситуации, однако в таком затруднительном положении как сейчас, сборная Украины оказалась впервые с 1994-го года, когда у Базилевича был конфликт с динамовцами. Впервые с того времени тренерский штаб не может рассчитывать ни на одного футболиста из базового для сборной клуба. Впервые в истории в заявке сборной легионеров больше, чем представителей украинского чемпионата.

Если раньше эксперименты с составом были тренерской прихотью, то сегодня это вынужденный шаг для спасения. Андрей Шевченко должен выбрать такую ​​обойму, которая не упадет лицом в грязь перед чемпионами мира. Это важно, учитывая моральное состояние команды перед поединками Лиги наций против Германии и Испании.

Итак, в воротах своего шанса наконец-то дождется Андрей Лунин. За главную команду страны он сыграл совсем немного, но нынче все двери открыты. Есть еще вариант с Бущаном, особенно если учитывать игру Георгия в поединке с "Гентом" (двенадцать сейвов). Но выбивает из колеи ошибка, допущенная в последнем поединке УПЛ с "Зарей".

В обороне есть проблемы с центральными защитниками. Номинально таких в обойме всего три, два из которых – дебютанты: Илья Забарній и Евгений Чеберко. Не исключено, что Андрей Шевченко поступит в стиле Мирчи Луческу – использует в центре защиты номинально флангового Виталия Миколенко. Игорь Пластун не внушает доверия, учитывая его игру за "Гент". На флангах больше разнообразие: здесь и Александр Караваев, и Богдан Михайличенко, и Эдуард Соболь, и новичок Конопля. Прогнозируем появление в основе первых двух.

Андрей Ярмоленко будет капитаном этой команды, попытается повести ее за собой. Тогда на левом фланге полузащиты должен сыграть Виктор Цыганков – хоть в клубе он чаще действует справа. С вингеров еще остается Александр Зубков, который будет использован для ротации.

В центре поля непоколебимыми в такой ситуации выглядят позиции Руслана Малиновского и Сергея Сидорчука. Третьим будет, скорее всего, Николай Шапаренко. По крайней мере, по сравнению с Шепелевым, Макаренко, Безусом и Харатинім Николай выглядит убедительнее как с точки зрения игры, так и в плане морального состояния. Хотя с последним все в порядке и у игрока "Ференцвароша" Харатина. Игорь – первый кандидат на усиление игры со скамейки запасных.

Впереди нет альтернативы Роману Яремчуку, хотя форварда может сыграть и тот же Зубков. Также Шевченко собирается довызвать Артема Кравца. Но основным все равно останется нападающий "Гента".

Ориентировочный состав сборной Украины на матч с Францией:

Андрей Лунин - Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илля Забарный, Богдан Михайличенко - Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский - Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков - Роман Яремчук.

Матч против сборной Франции состоится 7-го октября 2020-го года в Париже в 22:10.