  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. С Луниным, Караваевым и Шапаренко? Ориентировочный состав сборной Украины на матч против Франции
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С Луниным, Караваевым и Шапаренко? Ориентировочный состав сборной Украины на матч против Франции

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Испытание для Андрея Шевченко

С Луниным, Караваевым и Шапаренко? Ориентировочный состав сборной Украины на матч против Франции
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывали разные ситуации, однако в таком затруднительном положении как сейчас, сборная Украины оказалась впервые с 1994-го года, когда у Базилевича был конфликт с динамовцами. Впервые с того времени тренерский штаб не может рассчитывать ни на одного футболиста из базового для сборной клуба. Впервые в истории в заявке сборной легионеров больше, чем представителей украинского чемпионата.

Если раньше эксперименты с составом были тренерской прихотью, то сегодня это вынужденный шаг для спасения. Андрей Шевченко должен выбрать такую ​​обойму, которая не упадет лицом в грязь перед чемпионами мира. Это важно, учитывая моральное состояние команды перед поединками Лиги наций против Германии и Испании.

С Луниным, Караваевым и Шапаренко? Ориентировочный состав сборной Украины на матч против Франции - изображение 1

Итак, в воротах своего шанса наконец-то дождется Андрей Лунин. За главную команду страны он сыграл совсем немного, но нынче все двери открыты. Есть еще вариант с Бущаном, особенно если учитывать игру Георгия в поединке с "Гентом" (двенадцать сейвов). Но выбивает из колеи ошибка, допущенная в последнем поединке УПЛ с "Зарей".

В обороне есть проблемы с центральными защитниками. Номинально таких в обойме всего три, два из которых – дебютанты: Илья Забарній и Евгений Чеберко. Не исключено, что Андрей Шевченко поступит в стиле Мирчи Луческу – использует в центре защиты номинально флангового Виталия Миколенко. Игорь Пластун не внушает доверия, учитывая его игру за "Гент". На флангах больше разнообразие: здесь и Александр Караваев, и Богдан Михайличенко, и Эдуард Соболь, и новичок Конопля. Прогнозируем появление в основе первых двух.

Андрей Ярмоленко будет капитаном этой команды, попытается повести ее за собой. Тогда на левом фланге полузащиты должен сыграть Виктор Цыганков – хоть в клубе он чаще действует справа. С вингеров еще остается Александр Зубков, который будет использован для ротации.

С Луниным, Караваевым и Шапаренко? Ориентировочный состав сборной Украины на матч против Франции - изображение 2

В центре поля непоколебимыми в такой ситуации выглядят позиции Руслана Малиновского и Сергея Сидорчука. Третьим будет, скорее всего, Николай Шапаренко. По крайней мере, по сравнению с Шепелевым, Макаренко, Безусом и Харатинім Николай выглядит убедительнее как с точки зрения игры, так и в плане морального состояния. Хотя с последним все в порядке и у игрока "Ференцвароша" Харатина. Игорь – первый кандидат на усиление игры со скамейки запасных.

Впереди нет альтернативы Роману Яремчуку, хотя форварда может сыграть и тот же Зубков. Также Шевченко собирается довызвать Артема Кравца. Но основным все равно останется нападающий "Гента".

Ориентировочный состав сборной Украины на матч с Францией:

Андрей Лунин - Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илля Забарный, Богдан Михайличенко - Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский - Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков - Роман Яремчук.

Матч против сборной Франции состоится 7-го октября 2020-го года в Париже в 22:10.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина Национальная сборная Франции
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
nabo61
06.10.2020 в 11:55
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
Dozenko (NewYork)
06.10.2020 в 11:54
мне нра, только если Ярмола сыграет форварда, Яремчук с левой стороны и Цыганков на своем фланге
Ответить
0
0
Dozenko (NewYork)
06.10.2020 в 12:01
Только если Ярмоленко форвардом будет, Яремчук на левом фланге а Цыганков на своем правом
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...