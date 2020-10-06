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Евгения Чеберко вызов от Шевченко застал врасплох

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Как раз был на тренировке

Евгения Чеберко вызов от Шевченко застал врасплох
Новина українською

Украинский защитник австрийского ЛАСКа Евгений Чеберко прокомментировал дебютный вызов в национальную сборную Украины.

Узнал, когда начали поздравлять. У меня в это время была тренировка. Меня начали все поздравлять в Инстаграме. Я увидел фото, что вызов пришел на меня. Конечно, был рад, но было неожиданно...

Немного волнения есть, но не очень, потому что атмосфера хорошая, я многих ребят знаю. На первой тренировке было нормально.

Еще есть время до матча. Если бы я выходил на поле, то переживал бы и волновался. Но после первого паса волнения бы исчезло.

Напомним, что в сборной Украины впереди товарищеский матч с Францией уже завтра, 7 октября. Начало игры в 22:10.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Евгений Чеберко ЛАСК
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Джмиль (Запорожье)
06.10.2020 в 14:06
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.10.2020 в 13:42
Його навіть у запасі скромного австрійського ЛАСКу у останніх матчах не було. Дійсно дивно.
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