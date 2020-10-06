Евгения Чеберко вызов от Шевченко застал врасплох

Украинский защитник австрийского ЛАСКа Евгений Чеберко прокомментировал дебютный вызов в национальную сборную Украины.

Узнал, когда начали поздравлять. У меня в это время была тренировка. Меня начали все поздравлять в Инстаграме. Я увидел фото, что вызов пришел на меня. Конечно, был рад, но было неожиданно...

Немного волнения есть, но не очень, потому что атмосфера хорошая, я многих ребят знаю. На первой тренировке было нормально.

Еще есть время до матча. Если бы я выходил на поле, то переживал бы и волновался. Но после первого паса волнения бы исчезло.