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Евгения Чеберко вызов от Шевченко застал врасплох
Как раз был на тренировке
Украинский защитник австрийского ЛАСКа Евгений Чеберко прокомментировал дебютный вызов в национальную сборную Украины.
Узнал, когда начали поздравлять. У меня в это время была тренировка. Меня начали все поздравлять в Инстаграме. Я увидел фото, что вызов пришел на меня. Конечно, был рад, но было неожиданно...
Немного волнения есть, но не очень, потому что атмосфера хорошая, я многих ребят знаю. На первой тренировке было нормально.
Еще есть время до матча. Если бы я выходил на поле, то переживал бы и волновался. Но после первого паса волнения бы исчезло.
Напомним, что в сборной Украины впереди товарищеский матч с Францией уже завтра, 7 октября. Начало игры в 22:10.