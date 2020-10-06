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Украина остается с одним голкипером перед спаррингом с французами (обновлено)
Лунин и Панькив сдали тесты
Вратари национальной сборной Украины Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сначала сообщил журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас, затем информацию подтвердила пресс-служба УАФ.
Спарринг Украина – Франция должен состояться 7 октября.
Таким образом, перед товарищеским матчем с "триколор" у Шевченко остается только один голкипер – Георгий Бущан.
Напомним, ранее положительные тесты на COVID-19 сдали Тарас Степаненко и Андрей Пятов. Из-за этого все сборники "Шахтера" ушли на самоизоляцию.