Украина остается с одним голкипером перед спаррингом с французами (обновлено)

Вратари национальной сборной Украины Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сначала сообщил журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас, затем информацию подтвердила пресс-служба УАФ.

Спарринг Украина – Франция должен состояться 7 октября.

Таким образом, перед товарищеским матчем с "триколор" у Шевченко остается только один голкипер – Георгий Бущан.

Напомним, ранее положительные тесты на COVID-19 сдали Тарас Степаненко и Андрей Пятов. Из-за этого все сборники "Шахтера" ушли на самоизоляцию.