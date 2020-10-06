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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина остается с одним голкипером перед спаррингом с французами (обновлено)

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Лунин и Панькив сдали тесты

Украина остается с одним голкипером перед спаррингом с французами (обновлено)
Новина українською

Вратари национальной сборной Украины Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сначала сообщил журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас, затем информацию подтвердила пресс-служба УАФ.

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Спарринг Украина – Франция должен состояться 7 октября.

Таким образом, перед товарищеским матчем с "триколор" у Шевченко остается только один голкипер – Георгий Бущан.

Напомним, ранее положительные тесты на COVID-19 сдали Тарас Степаненко и Андрей Пятов. Из-за этого все сборники "Шахтера" ушли на самоизоляцию.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Франция Георгий Бущан Андрей Лунин Андрей Панькив
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Комментарии (11)
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ВасяКулебяка (Козливка)
06.10.2020 в 14:09
Пускай Шовковский становиться в дырку
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0
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
06.10.2020 в 14:05
По приказу футбольных чиновников в погоне за баблом эти придурки ездят по Европе и заражают друг друга.
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0
-2
aleks68
06.10.2020 в 13:58
давай погавкай шакал бокасса. ахметов и шахтёр во всём виноваты?одно дЫнамо святоши.их зараза не берёт?то ли ещё будет.
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0
-3
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
06.10.2020 в 13:51
С такими темпами до завтра вся сборная позитивные тесты поздает
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0
0
avatar
Инспектор ( )
06.10.2020 в 13:45
Бущан аморальный тип. Бросил жену и маленькую дочку. А жена-то прима балерина, и не просто прима , а рекордсменка страны по фуэте- 48 оборотов !
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0
-4
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Kolibri (Киевоград)
06.10.2020 в 13:49
Верняк на мальчиков перешёл! Их цыганский Бари Алибасов приверженец перебежек
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+1
-3
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Kolibri (Киевоград)
06.10.2020 в 13:43
Потихоньку, все будет как раньше! Будет: - Иду смотреть футбол, там Динамо играет! - Так это сборная! - Да какая разница!.....
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+3
-1
MaximSK (Киев)
06.10.2020 в 13:29
Не везет Лунину, мог наконец-то стать основным вратарем, но сам заразился в итоге, наверное и Панькива заразил.
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+1
0
Очманілий Заєць (Odessa)
06.10.2020 в 13:27
Футболістам "Чорноморця" приготуватися до виклику до збірної!
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+6
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
06.10.2020 в 13:27
єкстренно дозвать никого нельзя? Никиту Шевченко там, или того полтавского школьника, которій віиграл серию пенальти
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+6
0
sergio07 (Запоріжжя)
06.10.2020 в 14:05
Шевченко був би класним варіком, А молодому все-таки зарано)))
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