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Врач сборной Украины: Будем думать о том, как доставить Лунина и Панькива домой
Ситуация в сборной очень неприятная
Врач
"Имеем некоторые сложности. Позитивные тесты у нас сдали Андрей Лунин, Юрий Панькив и Любомир Тошич (шеф-повар). По правилам французской федерации и по законам, они идут на изоляцию и мы будем думать о том, как их доставить домой.
Остальная команда готовится к тренировке. Пока никаких сложностей в этом нет, команда готовится и тренируется в штатном режиме. Французская команда тестируется сегодня. Результаты будут вечером, никто не знает, чего ожидать там», - сказал Бецко.
Напомним, что на данный момент сборная Украины находится во Франции, где готовится к товарищескому матчу против команды хозяев, который должен состояться в среду, 7 октября.
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