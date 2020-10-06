Врач сборной Украины: Будем думать о том, как доставить Лунина и Панькива домой

Врач сборной Украины Максим Бецко прокомментировал положительные тесты на коронавирус у голкиперов национальной команды Андрея Лунина и Юрия Панькива.

"Имеем некоторые сложности. Позитивные тесты у нас сдали Андрей Лунин, Юрий Панькив и Любомир Тошич (шеф-повар). По правилам французской федерации и по законам, они идут на изоляцию и мы будем думать о том, как их доставить домой.

Остальная команда готовится к тренировке. Пока никаких сложностей в этом нет, команда готовится и тренируется в штатном режиме. Французская команда тестируется сегодня. Результаты будут вечером, никто не знает, чего ожидать там», - сказал Бецко.

Напомним, что на данный момент сборная Украины находится во Франции, где готовится к товарищескому матчу против команды хозяев, который должен состояться в среду, 7 октября.