Конопля: Знаю всех игроков сборной Украины до единого. Это же национальная команда нашей страны

Защитник "Десны" Ефим Конопля в эфире ТК "Футбол" прокомментировал свой дебютный вызов в сборную Украины .

"Радовался, конечно. Эмоции только положительные. Мне позвонил администратор, сказал, что меня вызвали.

Будут ли индивидуальные беседы с Андреем Шевченко? Не знаю. На тренировке парой слов обменялись, был рабочий подсказ.

Знаю всех игроков сборной Украины до единого. Это же национальная команда нашей страны", – сказал Ефим Конопля.

Напомним, что сборная Украины 7-го октября сыграет на выезде товарищеский матч с Францией, а затем в рамках Лиги наций 10 октября примет Германию, а 13 октября – Испанию