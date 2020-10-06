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Конопля: Знаю всех игроков сборной Украины до единого. Это же национальная команда нашей страны

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Защитник Десны получил свой дебютный вызов в национальную сборную Украины

Конопля: Знаю всех игроков сборной Украины до единого. Это же национальная команда нашей страны
Новина українською

Защитник "Десны" Ефим Конопля в эфире ТК "Футбол" прокомментировал свой дебютный вызов в сборную Украины.

"Радовался, конечно. Эмоции только положительные. Мне позвонил администратор, сказал, что меня вызвали.

Будут ли индивидуальные беседы с Андреем Шевченко? Не знаю. На тренировке парой слов обменялись, был рабочий подсказ.

Знаю всех игроков сборной Украины до единого. Это же национальная команда нашей страны", – сказал Ефим Конопля.

Напомним, что сборная Украины 7-го октября сыграет на выезде товарищеский матч с Францией, а затем в рамках Лиги наций 10 октября примет Германию, а 13 октября – Испанию

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В статье: Украина Десна (Чернигов) Ефим Конопля
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Источник:
ТК Футбол

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