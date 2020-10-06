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Франция – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют спарринг между сборными Украины и Франции.
Товарищеский поединок с "триколор" должен был пройти еще в марте в рамках подготовки к ЕВРО-2020, но COVID-19 спутал все планы плюс путает их и сейчас. Как Шевченко собирается играть ввиду проблем с составом из-за коронавируса? А нужен ли этот поединок "сине-желтым" перед матчами Лиги наций? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 7 октября – в 22:05 по киевскому времени.
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