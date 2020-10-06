Дешам: Я уже почти определился с составом, который сыграет против Украины

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями перед товарищеским матчем со сборной Украины.

"Да, я уже почти определился с составом, который сыграет против Украины. Ближе к сегодняшнему вечеру, после тренировки, я все решу окончательно.

Не исключаю, что те футболисты, которые в выходные сыграли за свои клубы, отдыхать", - сказал Дешам.

Напомним, что матч Франция – Украины состоится в среду 7 октября и начнется в 22.10