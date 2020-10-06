Национальная сборная Украины
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Дешам: Я уже почти определился с составом, который сыграет против Украины
У французов проблем с составом на завтрашний матч почти нет
Главный тренер
"Да, я уже почти определился с составом, который сыграет против Украины. Ближе к сегодняшнему вечеру, после тренировки, я все решу окончательно.
Не исключаю, что те футболисты, которые в выходные сыграли за свои клубы, отдыхать", - сказал Дешам.
Напомним, что матч Франция – Украины состоится в среду 7 октября и начнется в 22.10
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Источник:УАФ
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