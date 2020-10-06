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Шевченко: Мы готовим список новых футболистов, которые пройдут тесты в ближайшие дни

Национальная сборная Украины
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Шевченко: Мы готовим список новых футболистов, которые пройдут тесты в ближайшие дни
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил пресс-конференцию. Он ответил на вопрос о том, стоит ли ждать новых дозаявленых игроков.

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"Мы готовим список футболистов, который будет буквально завтра или послезавтра тестироваться. Мы уже должны будем понимать ситуацию с футболистами "Шахтёра" и с футболистами, которые пройдут тестирование. И только после этого мы можем говорить, смогут ли они присоединиться к нам или нет.

Наши планы не меняются: мы улетаем на следующий день после игры. И как можно быстрее будут пройдены тесты, чтобы иметь информацию о том, что происходит внутри команды", - заявил тренер сборной.

Уже завтра Украина сыграет против Франции. После её ждут матчи против Испании и Германии.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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