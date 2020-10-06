Шевченко: Постараемся собрать команду, которая в матче с Францией будет боеспособной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от товарищеского поединка с командой Франции, который состоится 7 октября.

"У нас очень тяжелая ситуация. Ситуация, которая произошла буквально за день до выезда. Ряд ведущих футболистов получили травмы. Потом мы узнали, что два игрока "Шахтера" получили позитивные тесты на коронавирус. Остальные игроки "Шахтера", вызванные в сборную, ушли на самоизоляцию. Насколько я знаю, все их повторные тесты оказались негативными. Пришлось вызывать других футболистов, нескольких из молодежной команды. Попытались вызвать голкипера Панькива в связи с позитивным тестом Пятова. Панькив приехал. Но после тестов, сданных во Франции, два вратаря оказались позитивными — Лунин и Панькив.

Ситуация очень тяжелая. Но регламент есть регламент. Мы доверяем позиции французских властей, медицинским учреждениям и медицинским протоколам. Насколько я знаю, матч будет играться. Мне жаль, что я не смог привезти лучшую команду. Я уважаю сборную Франции, уважаю ее тренера. Хотелось бы привезти боеспособную команду, которая показала бы хороший футбол. И у нас, и у Франции две игры в Лиге наций. Мы играем с Германией и Испанией. Следующие матчи уже официальные. Мы постараемся собрать команду, которая будет боеспособной завтра.

Это шанс для молодых футболистов проявить себя, но это большой риск, ведь это игра с лучшей командой мира. Хотелось бы привезти лучшую команду, чтобы показать уровень нашего футбола.

Могу сказать, что те задачи, которые были передо мной поставлены, мы выполняем. Главная задача, которую я ставил — изменить качество игры национальной команды, привести новое молодое поколение. Мы двигаемся. У нас были три позитивных года. Команда хорошо провела отбор на чемпионат Европы, вышла с первого места, показала хороший уровень футбола. Постарались дать возможность молодым футболистам проявить себя. Многие из них играют в основном составе, команда очень изменилась. Нас ждут новые турниры и новые вызовы. Уровень нужно поддерживать, имея хороший запас. К сожалению, запаса у нас сегодня нет. Нет возможности сыграть с Францией самыми сильными игроками.

Каждого игрока сборной Франции можно назвать очень опасным. Франция — очень хорошая и сбалансированная команда. Центр последних побед — тренер Дидье Дешам. Я очень его уважаю за ту работу, которую он сделал.

Замена Степаненко? У нас есть футболисты на этой позиции. Ожидаем, что тот, кто сыграет, покажет уровень не хуже Тараса", — отметил Шевченко.