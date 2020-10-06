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Ярмоленко перед Францией: Реваншистских настроений у нас нет
Французы не пустили Украину на ЧМ-2014 в очень обидных стыковых матчах
Вместе с Андреем Шевченко в
- Вы принимали участие в матчах плей-офф против команды Франции за путевку на ЧМ-2014. Какие у вас воспоминания о тех поединки?
- Конечно, воспоминания не самые лучшие. Нам очень хотелось поехать на чемпионат мира, но Франция помешала нам это сделать. Впрочем, это уже все в прошлом, никаких реваншистских настроений у нас нет. Мы понимаем, что будем играть против одной из лучших сборных мира. Хотим проверить себя на фоне такого соперника и показать свой футбол, порадовать болельщиков хорошей игрой и результатом.
- Вам завтра придется действовать с другими партнерами, чем обычно, это не будет проблемой?
- Завтра я постараюсь выполнить на поле все те задачи, которые поставит мне тренерский штаб, отдам все силы. А по поводу того, что будут новые игроки скажу, что молодых футболистов не просто так вызвали, они заслужили это своей игрой в клубах. У них есть замечательные игровые качества, и эта игра поможет им развиваться в будущем.
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