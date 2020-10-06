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Национальная сборная Украины

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"Иногда обстоятельства заставляют". Шовковский готовится к матчу с французами

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

СаШо, Шевченко, Дешам - ожидаем матч легенд?

"Иногда обстоятельства заставляют". Шовковский готовится к матчу с французами
UA-Футбол
Новина українською

Андрей Шевченко в завтрашнем матче против Франции сможет рассчитывать только на одного вратаря - Георгия Бущана. Однако, другая легенда сборной готова подсобить в трудную минуту.

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"Не надевал вратарские перчатки около трех лет, после того как восстанавливал на пальцах правой руки разорваны сухожилия в январе 2018 года. Скажу откровенно и не планировал!

Но иногда обстоятельства заставляют!!! Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее. И пусть с вами всегда будет t36.6", - написал игрок в социальных сетях.

Завтрашная игра Франция - Украина начнется в 22:10.

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В статье: Александр Шовковский Украина Франция
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Комментарии (4)
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kapkan (Луганск)
06.10.2020 в 23:29
Заслужил!¡ Ничего в этом плохохого не будет!!!Свои опытом на лавке только уверенность даст молодым!!
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Сеш (Дніпро)
06.10.2020 в 23:25
И Шеву в атаку, турнир ветеранов
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Сеш (Дніпро)
06.10.2020 в 23:24
Так Панькива ж довызвали, хотя непонятно нахер а. Есть Резник в Ворскле, Лунин.
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Nazar Repa (Киев)
06.10.2020 в 23:16
С возвращением, Легенда! С нетерпением ждём тебя завтра
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