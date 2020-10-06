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"Иногда обстоятельства заставляют". Шовковский готовится к матчу с французами
СаШо, Шевченко, Дешам - ожидаем матч легенд?
Андрей Шевченко в завтрашнем матче против Франции сможет рассчитывать только на одного вратаря - Георгия Бущана. Однако, другая легенда сборной готова подсобить в трудную минуту.
"Не надевал вратарские перчатки около трех лет, после того как восстанавливал на пальцах правой руки разорваны сухожилия в январе 2018 года. Скажу откровенно и не планировал!
Но иногда обстоятельства заставляют!!! Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее. И пусть с вами всегда будет t36.6", - написал игрок в социальных сетях.
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! Не одягав воротарські рукавички близько трьох років, після того як відновлював на пальцях правої руки розірвані сухожилля в січні 2018 року. Скажу відверто і не планував! Але іноді обставини заставляють!!! Хочешь розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани на майбутнє... І нехай з вами завжди буде t36.6 #uaf #збірнаукраїни #нашазбірна
Завтрашная игра Франция - Украина начнется в 22:10.
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