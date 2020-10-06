"Иногда обстоятельства заставляют". Шовковский готовится к матчу с французами

Андрей Шевченко в завтрашнем матче против Франции сможет рассчитывать только на одного вратаря - Георгия Бущана. Однако, другая легенда сборной готова подсобить в трудную минуту.

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"Не надевал вратарские перчатки около трех лет, после того как восстанавливал на пальцах правой руки разорваны сухожилия в январе 2018 года. Скажу откровенно и не планировал!

Но иногда обстоятельства заставляют!!! Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее. И пусть с вами всегда будет t36.6", - написал игрок в социальных сетях.

Завтрашная игра Франция - Украина начнется в 22:10.