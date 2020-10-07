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Национальная сборная Украины

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Новичок сине-желтых: Сбылась моя детская мечта!

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Следующий этап - закрепиться

Новичок сине-желтых: Сбылась моя детская мечта!
Новина українською

Украинский вингер венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков высказался в разговоре с ТК Футбол о своем дебютном вызове в национальную сборную Украины.

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Со второй попытки доехал. Я очень рад находиться здесь!

Можно сказать, что сбылась детская мечта. Теперь буду работать над тем, чтобы закрепиться в сборной.

Напомним, что сегодня в 22:10 команда Андрея Шевченко проведет товарищеский поединок с Францией на "Стад де Франс".

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В статье: Украина Франция Александр Зубков Ференцварош
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Источник:
ТК Футбол

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