Национальная сборная Украины
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Новичок сине-желтых: Сбылась моя детская мечта!
Следующий этап - закрепиться
Украинский вингер венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков высказался в разговоре с ТК Футбол о своем дебютном вызове в национальную сборную Украины.
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Со второй попытки доехал. Я очень рад находиться здесь!
Можно сказать, что сбылась детская мечта. Теперь буду работать над тем, чтобы закрепиться в сборной.
Напомним, что сегодня в 22:10 команда Андрея Шевченко проведет товарищеский поединок с Францией на "Стад де Франс".
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Источник:ТК Футбол
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