Новичок сине-желтых: Сбылась моя детская мечта!

Украинский вингер венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков высказался в разговоре с ТК Футбол о своем дебютном вызове в национальную сборную Украины.

Со второй попытки доехал. Я очень рад находиться здесь! Можно сказать, что сбылась детская мечта. Теперь буду работать над тем, чтобы закрепиться в сборной.

Напомним, что сегодня в 22:10 команда Андрея Шевченко проведет товарищеский поединок с Францией на "Стад де Франс".