Будет заседать спецкомиссия. Сине-желтые сдают решающий тест перед матчем с Францией

На поле арены в Сен-Дени во Франции вчера тренировались 19 полевых игроков национальной сборной Украины и единственный вратарь Георгий Бущан. Все эти ребята - здоровые и полные сил представлять Украину в матче с действующими чемпионами мира.

Сегодня утром все пройдут еще один ПЦР-тест, который будет контрольным для допуска к игре. По регламенту УЕФА для того, чтобы матч состоялся, в заявке на игру должно быть не менее 13 игроков, один из которых должен быть вратарем.

Если случится так, что кто-то из ребят будет инфицирован, он будет срочно изолирован от остальной команды.

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В такой изоляции сейчас находятся три члена сборной Украины - кроме вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькива, это и шеф-повар сине-желтых Любомир Тошич.

Факт проведения товарищеской встречи Франция - Украина 7 октября в 22.10 по Киеву было утверждено вчера на предматчевом совещании. В матч-митинге приняли участие представители обеих национальных ассоциаций, а также ответственные лица из власти.

Сегодня после получения тестов всех футболистов, состоится еще одно заседание специальной комиссии, которая должна подтвердить или опровергнуть предыдущее решение. Второй вариант может быть возможным, если, допустим, появится большое число инфицированных.