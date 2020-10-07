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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Евгений Чеберко выразил надежду по поводу сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хочет принять участие хотя бы в одном матче

Евгений Чеберко выразил надежду по поводу сборной Украины
Новина українською

Дебютант "сине-желтых", защитник Евгений Чеберко, рассказал о своих ожиданиях.

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Когда ты едешь в сборную, то хочется сыграть и проявить себя наилучшим образом.

Надеюсь сыграть хотя бы в одной игре. Все соперники сильные. В одном из них принять участие - это было бы супер.

Сегодня сине-желтые сыграют с Францией (начало в 22:10), 10 октября - с Германией, а 13-го - с Испанией (оба матча в 21:45).

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В статье: Украина Франция Евгений Чеберко
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Источник:
ТК Футбол

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