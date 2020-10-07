Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Евгений Чеберко выразил надежду по поводу сборной Украины
Хочет принять участие хотя бы в одном матче
Дебютант "
Читайте такжеЕвгения Чеберко вызов от Шевченко застал врасплох
Когда ты едешь в сборную, то хочется сыграть и проявить себя наилучшим образом.
Надеюсь сыграть хотя бы в одной игре. Все соперники сильные. В одном из них принять участие - это было бы супер.
Сегодня сине-желтые сыграют с Францией (начало в 22:10), 10 октября - с Германией, а 13-го - с Испанией (оба матча в 21:45).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Тройное усиление Динамо и коронавирус в сборной. Главные новости за 6 октября
- Попытка №2. Динамо повторно объявило об аренде Белуце
- Официально: Костевич - игрок Динамо
- Без 12 игроков, тренера, врача и массажиста - все потери сборной Украины перед игрой с Францией
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...