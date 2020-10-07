Евгений Чеберко выразил надежду по поводу сборной Украины

Дебютант " сине-желтых ", защитник Евгений Чеберко, рассказал о своих ожиданиях.

Когда ты едешь в сборную, то хочется сыграть и проявить себя наилучшим образом.

Надеюсь сыграть хотя бы в одной игре. Все соперники сильные. В одном из них принять участие - это было бы супер.