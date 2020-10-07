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Шовковский вернулся! Объявлена заявка сборной Украины на матч с Францией

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Объявление состава - впереди

Шовковский вернулся! Объявлена заявка сборной Украины на матч с Францией
Новина українською

Андрей Шевченко, наставник национальной сборной Украины, объявил заявку на сегодняшний товарищеский поединок с Францией.

Всего в ней 21 игрок.

Голкиперы
1. Георгий Бущан
12. Александр Шовковский
Защитники
2. Эдуард Соболь
3. Игорь Пластун
4. Илья Забарний
13. Ефим Конопля
16. Виталий Миколенко
18. Богдан Михайличенко
21 Александр Караваев
22. Евгений Чеберко		 Полузащитники
5. Сергей Сидорчук
7. Андрей Ярмоленко
8. Руслан Малиновский
10 Николай Шапаренко
14. Игорь Харатин
15. Виктор Цыганков
17. Владимир Шепелев
19. Роман Безус
20. Евгений Макаренко
Форварды
9. Роман Яремчук
11. Александр Зубков

В связи с тем, что в составе национальной сборной Украины остался один здоровый голкипер (тест на коронавирус подтвердился у Юрия Панькива и Андрея Лунина), тренерский штаб сине-желтых принял решение внести в заявку на товарищескую игру с Францией ассистента главного тренера Александра Шовковского.

Напомним, что матч состоится во Франции в Сен-Дени на "Стад де Франс". Начало в 22:10.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Франция
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Источник:
УАФ

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Комментарии (7)
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victor1306 (Мадрид)
07.10.2020 в 11:53
ну майже безпрецедентний випадок :)
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Footballhead (м. Чернігів)
07.10.2020 в 11:53
Мда... Який к чорту Забарний, якщо у нього і півсезону в активі немає? Шо цей мажор хуєвський зробив? Різник, Пердута, Огіря і решта провінційних пацанів пахали як коні, аби їх помітили, а в склад тулять продажного Шовковського і зелень із свого (для Суркісів) клубу. Типовий український футбол: біполяр очка в усій красі, коли доходить до питання, звідки брати кадри. У цьому визначенні Джулай був правий на сто відсотків.
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володей (хмельницький)
07.10.2020 в 11:49
Ще Шевченка потрібно заявити.
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0
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Maldini (Киев)
07.10.2020 в 11:43
Всему своё время!СоШо нужно думать о семье и детях!Его время ушло и стоял он прилично!
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0
-2
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Инспектор ( )
07.10.2020 в 11:41
Поприветствуем Александра. Отстоять на ноль хорошо бы
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+4
-1
alex.belogubko (одесса)
07.10.2020 в 11:48
главное не выходить на поле и отстоишь на 0
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0
0
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Инспектор ( )
07.10.2020 в 11:48
Это ближе отсидеть на ноль
0
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