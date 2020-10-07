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Шовковский вернулся! Объявлена заявка сборной Украины на матч с Францией
Объявление состава - впереди
Андрей Шевченко, наставник национальной сборной Украины, объявил заявку на сегодняшний товарищеский поединок с Францией.
Всего в ней 21 игрок.
|Голкиперы
1. Георгий Бущан
12. Александр Шовковский
Защитники
2. Эдуард Соболь
3. Игорь Пластун
4. Илья Забарний
13. Ефим Конопля
16. Виталий Миколенко
18. Богдан Михайличенко
21 Александр Караваев
22. Евгений Чеберко
|Полузащитники
5. Сергей Сидорчук
7. Андрей Ярмоленко
8. Руслан Малиновский
10 Николай Шапаренко
14. Игорь Харатин
15. Виктор Цыганков
17. Владимир Шепелев
19. Роман Безус
20. Евгений Макаренко
Форварды
9. Роман Яремчук
11. Александр Зубков
В связи с тем, что в составе национальной сборной Украины остался один здоровый голкипер (тест на коронавирус подтвердился у Юрия Панькива и Андрея Лунина), тренерский штаб сине-желтых принял решение внести в заявку на товарищескую игру с Францией ассистента главного тренера Александра Шовковского.
Напомним, что матч состоится во Франции в Сен-Дени на "Стад де Франс". Начало в 22:10.
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