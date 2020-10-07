  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. УАФ обосновала внесение Александра Шовковского в заявку сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УАФ обосновала внесение Александра Шовковского в заявку сборной Украины

Национальная сборная Украины
(6 голосов)

На матч с Францией. Ждем выхода на замену?

УАФ обосновала внесение Александра Шовковского в заявку сборной Украины
Новина українською

Регламент УЕФА позволяет включать в список участников матча в том числе игроков, которые не имеют профессионального контракта с одним клубом, но при этом являются гражданами той страны, которую представляет сборная.

Александр Шовковский завершил профессиональную карьеру игрока в декабре 2016 года, однако поддерживает себя в хорошей физической форме, постоянно проводя индивидуальные тренировки.

Тренерский штаб сборной Украины подчеркивает, что не рассматривает Александра Шовковского как обязательного участника сегодняшнего поединка.

Читайте такжеШовковский: В сборной Украины я не работаю с голкиперами. Я помощник главного тренера

Выход Александра на поле может стать возможным только в том случае, если ПЦР-тест вратаря команды Георгия Бущана, который вместе с другими игроками сборной сдавал его сегодня утром, окажется положительным или Георгий, допустим, получит повреждение во время матча, который сделает невозможным его дальнейшее участие в игре.

Результаты сегодняшних контрольных тестов на коронавирус ожидаются около 16 часов по Киеву.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Александр Шовковский Украина УАФ
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (27)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Valerii_Krykun (Wroclaw)
07.10.2020 в 14:24
Клоун
Ответить
0
-4
Valerii_Krykun (Wroclaw)
07.10.2020 в 14:27
Ще Шевченка ,Реброва і Тимощука забули заявить))))
Ответить
+1
-2
Michael-K (Івано-Франківськ)
07.10.2020 в 14:30
В нас країною клоун керує, а запасний воротар підстаркуватий це дитячий лепіт порівняно )))
Ответить
+4
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
07.10.2020 в 14:23
Може б Шеву на всяк випадок дозаявити? )) З нападом в нас напряг зараз, один Яремчук. А в нас три матчі за тиждень...По любому гірше не буде ніж дозаявлені Кравці всякі... А там щей Ребров підтянутись може з Угорщини...)))
Ответить
+1
0
vgolovan (полтава)
07.10.2020 в 13:09
осталось только себя заявить и выходить с первых минут
Ответить
+1
-5
anatoliy_rv (Ровно)
07.10.2020 в 13:41
Чего тянешь, скоро на поле выходить.
Ответить
+1
0
vgolovan (полтава)
07.10.2020 в 13:09
но даже такое выкинуть - это сверхидиотизм от великого тренера шевченко
Ответить
0
-7
Alex.696 (Немирів)
07.10.2020 в 13:17
А що б ти зробив на місці Шеви? Конкретно? Чи тільки бла-бла-бла? Я не фанат тренера-Шевченка.
Ответить
+5
-1
AntinBandera (Leopolis)
07.10.2020 в 13:27
Та блін, а яка альтернатива? Це ж треба офіційно викликати, дати час на збори, доставити у Францію і ще щоб людина встигла здати тест за їхніми правилами та правилами УЄФА.
Ответить
+3
0
Alex.696 (Немирів)
07.10.2020 в 13:36
То це ахметотроль, він завжди лайном на динамівських гілках пирскає. Там і думати нема чим.
+2
-2
dmitroj88
07.10.2020 в 14:12
УАФ динамівське?
+2
-2
Alex.696 (Немирів)
07.10.2020 в 14:23
В даному випадку мова йде про бувшого гравця Динамо. А УАФ, так, ахметівське.
+2
0
vgolovan (полтава)
07.10.2020 в 13:08
кто смотрел мультик сказочная русь тот уже ничему удивляться не будет
Ответить
0
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 12:59
Позавчора це виглядало смішно, а сьогодні відверто гидко. Двоє футболістів «Шахтаря», які о сьомій вечора в неділю разом із усією командою пішли на самоізоляцію через вірус, знайдений у Степаненка та Пятова, вирушили до національної збірної. Але не України. Манор Соломон вирушив до команди Ізраїлю, а Давид Хочолава — до збірної Грузії. Задавати з цього приводу запитання про те, чому так само не могли вчинити їхні партнери, які всі до одного не поїхали до збірної України, гадаю, недоречно. Ця справа з першої хвилини виглядала погано прихованою брехнею, а тепер вона цією брехнею стала. Керівники «Шахтаря» в черговий раз відверто і цинічно «забили» на національну збірну України, а її тренер Шевченко це покірно «з’їв». Можна було, звісно, позбиткуватися на тему страждань нашої збірної без незамінних досі бразильців Марлоса та Мораеса, не кажучи вже про «генія» футболу Коваленка. Але не хочеться. Тому що бридко. Бридко через те, що нічого за це нікому не буде. Як завжди... Микола Н.
Ответить
+4
0
anatoliy_rv (Ровно)
07.10.2020 в 12:48
Эй, Вы болельщики или дег...аты.Включите здравый смысл, откуда за полтора суток взять воротаря?
Ответить
+5
-1
avatar
okolegko (Київ)
07.10.2020 в 13:04
А Ровно – це де?
Ответить
0
-6
Alex.696 (Немирів)
07.10.2020 в 13:50
Поруч з Ліверпулем. Ти не знав?
+1
0
avatar
okolegko (Київ)
07.10.2020 в 14:37
Мабуть десь на Марсі, оскільки населеного пункту з такою назвою на Землі я не знайшов. Виявляється, серед нас є справжні марсіани...
+1
0
belarus_1978 (Харьков)
07.10.2020 в 12:39
Да ладно,пусть старикан вспомнит молодость,понастальгирует немножко.
Ответить
0
-4
avatar
okolegko (Київ)
07.10.2020 в 12:34
Плювок в обличчя всіх українських воротарів
Ответить
+2
-6
FCWROVY1 (Kyiv)
07.10.2020 в 12:29
А таку команду Волинець (колос) Гладкий Тотовицький кочергін калитвенцев огіря кравець..швед селезньов ..хачеріді мілевський
Ответить
0
-5
avatar
Kolibri (Киевоград)
07.10.2020 в 12:33
Тотовицкий норм
Ответить
0
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 13:00
Норм Швед, Хачеріді та Мілевський...)
+1
0
avatar
K-Spirit (Киев)
07.10.2020 в 12:27
Цирк. Зато сколько рекордов обновить можно.
Ответить
0
-3
alexfc (Киев)
07.10.2020 в 12:27
А Сашо выйдет и не пропустить голов от Франции, ото был бы номер)
Ответить
+3
0
Джмиль (Запорожье)
07.10.2020 в 12:20
Ответить
0
-5
avatar
Serega1111 (Киев)
07.10.2020 в 12:19
Клоунада...
Ответить
+3
-6


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...