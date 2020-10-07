УАФ обосновала внесение Александра Шовковского в заявку сборной Украины

Регламент УЕФА позволяет включать в список участников матча в том числе игроков, которые не имеют профессионального контракта с одним клубом, но при этом являются гражданами той страны, которую представляет сборная.

Александр Шовковский завершил профессиональную карьеру игрока в декабре 2016 года, однако поддерживает себя в хорошей физической форме, постоянно проводя индивидуальные тренировки.

Тренерский штаб сборной Украины подчеркивает, что не рассматривает Александра Шовковского как обязательного участника сегодняшнего поединка.

Выход Александра на поле может стать возможным только в том случае, если ПЦР-тест вратаря команды Георгия Бущана, который вместе с другими игроками сборной сдавал его сегодня утром, окажется положительным или Георгий, допустим, получит повреждение во время матча, который сделает невозможным его дальнейшее участие в игре.

Результаты сегодняшних контрольных тестов на коронавирус ожидаются около 16 часов по Киеву.