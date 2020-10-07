Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Франция - Украина. LIVE перед матчем!
Ждем вас в 21:30!
Олександр Шовковский возвращается в состав сборной Украины!
Команда Андрея Шевченко подходит к матчу с действующими чемпионами мира на фоне неприятных новостей вокруг коронавируса. Смогут ли желто-синие удивить грозного соперника? Включайте нас в 21:30!
Оставляйте свои вопросы в чате трансляции и они обязательно прозвучат в эфире!
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