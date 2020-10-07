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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Франция - Украина. LIVE перед матчем!

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Ждем вас в 21:30!

Франция - Украина. LIVE перед матчем!
UA-Футбол
Новина українською

Олександр Шовковский возвращается в состав сборной Украины!

Команда Андрея Шевченко подходит к матчу с действующими чемпионами мира на фоне неприятных новостей вокруг коронавируса. Смогут ли желто-синие удивить грозного соперника? Включайте нас в 21:30!

Оставляйте свои вопросы в чате трансляции и они обязательно прозвучат в эфире!

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В статье: Национальная сборная Украины Национальная сборная Франции вТренде
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