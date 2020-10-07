Франция - Украина. LIVE перед матчем!

Олександр Шовковский возвращается в состав сборной Украины!

Команда Андрея Шевченко подходит к матчу с действующими чемпионами мира на фоне неприятных новостей вокруг коронавируса. Смогут ли желто-синие удивить грозного соперника? Включайте нас в 21:30!

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