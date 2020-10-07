Сборную Украины с Францией рассудит Трейманис

На товарищеском поединке Франция - Украина, который начнется в 22:10 в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс", будет работать бригада арбитров из Латвии во главе с 35-летним Андрисом Трейманисом.

На линиях ему будут помогать Харальдс Гудерманис и Алексейс Спасьениковс.

Четвертый судья - Александрс Голубевс.