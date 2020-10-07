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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сборную Украины с Францией рассудит Трейманис

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Судьи из Латвии

Сборную Украины с Францией рассудит Трейманис
Новина українською

На товарищеском поединке Франция - Украина, который начнется в 22:10 в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс", будет работать бригада арбитров из Латвии во главе с 35-летним Андрисом Трейманисом.

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На линиях ему будут помогать Харальдс Гудерманис и Алексейс Спасьениковс.

Четвертый судья - Александрс Голубевс.

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В статье: Украина Франция Товарищеский матч спарринг
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Источник:
УАФ

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