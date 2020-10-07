Украина и Франция определились с формой на сегодняшний поединок

На традиционном совещании с участием представителей команд Украины и Франции и официальных лиц поединка было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы.

Ее соперники выйдут на поле в синем.

Товарищеский матч Франция - Украина состоится сегодня, начало в 22:10.