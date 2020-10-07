Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина и Франция определились с формой на сегодняшний поединок
Желтые против сине-черных
На традиционном совещании с участием представителей команд
Ее соперники выйдут на поле в синем.
Товарищеский матч Франция - Украина состоится сегодня, начало в 22:10.
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Источник:УАФ
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