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Национальная сборная Украины

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Герой футбольного дня. Александр Шовковский

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Романтическая история из расположения национальной сборной Украины

Герой футбольного дня. Александр Шовковский
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Давайте не будем... Бессмысленно призывать тренерский штаб сборной Украины выставить в основе на матч против французов Александра Шовковского. Но и ругать или критиковать решение включить 45-летнюю легенду вратарского цеха в заявку тоже не стоит. Это история, которая сочетает в себе сразу несколько составляющих: рациональность, умение выкручиваться из сложных ситуаций и футбольную романтику.

Бесспорно, даже после потери Андрея Пятова, Юрия Панькива и Андрея Лунина в Украине есть немало голкиперов, которые смогли бы закрыть проблемную позицию. Это и Никита Шевченко из "Зари", это и Денис Бойко, привыкший сидеть за спиной Георгия Бущана, это и опытный Евгений Паст. В конце концов, есть молодые Трубин, Нещерет и Резник. Вся проблема в том, что кто-то из них остался в Украине, а кто-то находится в расположении команды Руслана Ротаня. А матч против Франции уже сегодня. За 2 300 километров от дома. И можно было бы, конечно, потратить "каких-то" 25 – 30 тысяч евро на чартер для запасного голкипера, а можно просто заявить того, кто рядом. Того, кто вот уже два года работает ассистентом главного тренера сборной Украины и свой опыт продолжает применять на практике. Не во время матчей, зато на тренировках.

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В последнее время "Динамо" некрасиво проводило своих легенд. Прощального матча не было у Максима Шацких и Олега Гусева, не было его и у Александра Шовковского. СаШо в последний раз выходил на поле в сезоне 2016/17. Тогда "Динамо" играло в группе Лиги чемпионов и боролось с "Шахтером" за чемпионство. СаШо уже вовсю донимали травмы, поэтому он проигрывал конкуренцию даже такому посредственному голкиперу как Артур Рудько. Приходилось бороться за статус "второй вратарской силы" с нестабильным Максимом Ковалем. В конце концов, Шовковский провел в том сезоне восемь матчей в УПЛ, последний из которых – в матче против луганской "Зари" на "Олимпийском" 18-го сентября 2016-го года. Его прощальный аккорд оказался весьма печальным: "Динамо" проиграло из-за гола, пропущенного от Евгения Опанасенко на 90+3-й минуте.

"А если я скажу, что я устал? Мне в январе исполнится 42. На самом деле для игрока это очень много. Я не готов вкладывать столько сил, из кожи лезть, чтобы конкурировать с молодыми. Я уже не могу", - говорил он уже после того поединка. Не знал тогда Александр Шовковский, что судьба позовет его на футбольное поле (или, по крайней мере, на краешек поля) через четыре года.

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Опять же, нет смысла сейчас призывать Шевченко дать практику Шовковскому, когда в обойме есть молодой, здоровый и не лишенный игровой практики Георгий Бущан. Но это же Франция. Это "Стад де Франс". Где гарантия, что Бущана не удалят за фол или не травмируют в борьбе мощные французские нападающие? И тогда у нас будет своя романтическая история, нетленный летопись, своя легенда. Которую будут передавать из уст в уста. Как нынче делают это о Чилаверте, Мондрагоне, Кирае или Рожерио Сени.

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В статье: Андрей Шевченко Александр Шовковский Украина герой футбольного дня
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Комментарии (8)
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Saturn (Киев)
07.10.2020 в 14:10
Фигня, хоть и товарняк
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0
-3
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alexmoor (Ясинувата - Україна)
07.10.2020 в 13:55
Автор! У Рудька ім'я не Олександр, а Артем!
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+1
0
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_abel_
07.10.2020 в 13:45
треба однозначно дати пару хвилин)особливо, якщо під кінець вже й не буде, що втрачати...
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+3
0
Dr. House (Подолье)
07.10.2020 в 13:32
Легенда!!!
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+3
0
alktus (Хмельницкий)
07.10.2020 в 13:30
Вы забыли написать про тест. Даже если успеть привезти вратаря чартером ( и то это возможно если он в Киеве, Львове, Днепре или Харькове уже находится), то надо будет сдать тест. Ответ до начала матча врятли будет получен.
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+3
0
vgolovan (полтава)
07.10.2020 в 13:13
теперь вот опять надо будет делать прощальный матч
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+1
-3
vgolovan (полтава)
07.10.2020 в 13:13
а прощальный матч был правда после него сашо опять играл
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+1
-5
vgolovan (полтава)
07.10.2020 в 13:11
какую семйон завернул статейку прям дюма или лев толстой
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+1
-6


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