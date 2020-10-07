Герой футбольного дня. Александр Шовковский

Давайте не будем... Бессмысленно призывать тренерский штаб сборной Украины выставить в основе на матч против французов Александра Шовковского. Но и ругать или критиковать решение включить 45-летнюю легенду вратарского цеха в заявку тоже не стоит. Это история, которая сочетает в себе сразу несколько составляющих: рациональность, умение выкручиваться из сложных ситуаций и футбольную романтику.

Бесспорно, даже после потери Андрея Пятова, Юрия Панькива и Андрея Лунина в Украине есть немало голкиперов, которые смогли бы закрыть проблемную позицию. Это и Никита Шевченко из "Зари", это и Денис Бойко, привыкший сидеть за спиной Георгия Бущана, это и опытный Евгений Паст. В конце концов, есть молодые Трубин, Нещерет и Резник. Вся проблема в том, что кто-то из них остался в Украине, а кто-то находится в расположении команды Руслана Ротаня. А матч против Франции уже сегодня. За 2 300 километров от дома. И можно было бы, конечно, потратить "каких-то" 25 – 30 тысяч евро на чартер для запасного голкипера, а можно просто заявить того, кто рядом. Того, кто вот уже два года работает ассистентом главного тренера сборной Украины и свой опыт продолжает применять на практике. Не во время матчей, зато на тренировках.

В последнее время "Динамо" некрасиво проводило своих легенд. Прощального матча не было у Максима Шацких и Олега Гусева, не было его и у Александра Шовковского. СаШо в последний раз выходил на поле в сезоне 2016/17. Тогда "Динамо" играло в группе Лиги чемпионов и боролось с "Шахтером" за чемпионство. СаШо уже вовсю донимали травмы, поэтому он проигрывал конкуренцию даже такому посредственному голкиперу как Артур Рудько. Приходилось бороться за статус "второй вратарской силы" с нестабильным Максимом Ковалем. В конце концов, Шовковский провел в том сезоне восемь матчей в УПЛ, последний из которых – в матче против луганской "Зари" на "Олимпийском" 18-го сентября 2016-го года. Его прощальный аккорд оказался весьма печальным: "Динамо" проиграло из-за гола, пропущенного от Евгения Опанасенко на 90+3-й минуте.

"А если я скажу, что я устал? Мне в январе исполнится 42. На самом деле для игрока это очень много. Я не готов вкладывать столько сил, из кожи лезть, чтобы конкурировать с молодыми. Я уже не могу", - говорил он уже после того поединка. Не знал тогда Александр Шовковский, что судьба позовет его на футбольное поле (или, по крайней мере, на краешек поля) через четыре года.

Опять же, нет смысла сейчас призывать Шевченко дать практику Шовковскому, когда в обойме есть молодой, здоровый и не лишенный игровой практики Георгий Бущан. Но это же Франция. Это "Стад де Франс". Где гарантия, что Бущана не удалят за фол или не травмируют в борьбе мощные французские нападающие? И тогда у нас будет своя романтическая история, нетленный летопись, своя легенда. Которую будут передавать из уст в уста. Как нынче делают это о Чилаверте, Мондрагоне, Кирае или Рожерио Сени.

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