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Судил игру Динамо в ЛЧ. Назначена бригада арбитров на матч сине-желтых с Германией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В Лиге Наций

Судил игру Динамо в ЛЧ. Назначена бригада арбитров на матч сине-желтых с Германией
Новина українською

На поединке 3-го тура группового раунда Лиги наций-2020/2021 Украина - Германия, который состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 10 октября, будет работать судейская бригада из Израиля во главе с Орелом Гринфильдом. В этом сезоне он судил матч квалификации ЛЧ Динамо - АЗ (2:0).

На линиях ему будут помогать Рой Хассан и Идан Яркон.

Резервный арбитр - Гал Лейбовиц. Делегат УЕФА - Рудольф Репка (Чехия).

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В статье: Украина Германия Лига Наций
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Источник:
УАФ

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