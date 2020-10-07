Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судил игру Динамо в ЛЧ. Назначена бригада арбитров на матч сине-желтых с Германией
В Лиге Наций
На поединке 3-го тура группового раунда Лиги наций-2020/2021
На линиях ему будут помогать Рой Хассан и Идан Яркон.
Резервный арбитр - Гал Лейбовиц. Делегат УЕФА - Рудольф Репка (Чехия).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Популярное сейчас
- Франция - Украина: где и когда смотреть товарищеский матч
- Сербский экс-защитник Карпат открыл футбольное агентство и приехал во Львов
- Тройное усиление Динамо и коронавирус в сборной. Главные новости за 6 октября
- Украина остается с одним голкипером перед спаррингом с французами (обновлено)
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
- Коронавирус спас Артема Кравца от развода с его невероятной женой
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...