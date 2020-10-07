Судил игру Динамо в ЛЧ. Назначена бригада арбитров на матч сине-желтых с Германией

На поединке 3-го тура группового раунда Лиги наций-2020/2021 Украина - Германия, который состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 10 октября, будет работать судейская бригада из Израиля во главе с Орелом Гринфильдом. В этом сезоне он судил матч квалификации ЛЧ Динамо - АЗ (2:0).

На линиях ему будут помогать Рой Хассан и Идан Яркон.

Резервный арбитр - Гал Лейбовиц. Делегат УЕФА - Рудольф Репка (Чехия).