Шовковский: Уверен, что Жора Бущан мне свинью не подложит и выходить не придется

Сегодня вечером состоится товарищеский матч Франция – Украина и впервые за 8 лет за сборную Украины может сыграть Александр Шовковский, который нынче является ассистентом главного тренера команды Андрея Шевченко.

Это стало возможным из-за эпидемии коронавируса в составе сборной Украины. Экс-вратарь "Динамо" прокомментировал свое возможное возвращение на поле.

"Во-первых, хочу сказать, что это выглядит немного сенсационно. Это было бы смешно, если бы не плачевно для нашей команды. Три вратаря с положительными тестами... Было принято такое решение. Я свою форму физическую всегда поддерживаю. Я уверен, что Жора Бущан мне свинью не подложит и выходить не придется.

Андрей Пятов с нами. Не физически, а его вратарские перчатки. Именно его перчатки я вчера одел на тренировке. Карьеру свою я закончил в 2016 году. Потом в 2017 году я сыграл на турнире в Казахстане и это был последний раз, когда я одевал перчатки. В 2018 году я прооперировал пальцы на правой руки, у меня были разорваны сухожилья. Больше перчатки не одевал", - сказал Шовковский.