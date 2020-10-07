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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СаШо в теме. Последняя тренировка Шовковского и Бущана перед Францией

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

45 для вратаря не возраст

СаШо в теме. Последняя тренировка Шовковского и Бущана перед Францией
Новина українською

Сегодня вечером состоится товарищеский матч Франция – Украина и впервые за 8 лет за сборную Украины может сыграть Александр Шовковский, который нынче является ассистентом главного тренера команды Андрея Шевченко. Это стало возможным из-за эпидемии коронавируса в составе сборной Украины.

О том, как перед матчем Шовковский и Бущан работали на реакцию, смотрите в данном ролике.

Напомним, что матч начнется в 22:10, а UA-футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Александр Шовковский Украина Георгий Бущан Национальная сборная Франции
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