Национальная сборная Украины
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СаШо в теме. Последняя тренировка Шовковского и Бущана перед Францией
45 для вратаря не возраст
Сегодня вечером состоится товарищеский матч Франция – Украина и впервые за 8 лет за сборную Украины может сыграть Александр Шовковский, который нынче является ассистентом главного тренера команды Андрея Шевченко. Это стало возможным из-за эпидемии коронавируса в составе
О том, как перед матчем Шовковский и Бущан работали на реакцию, смотрите в данном ролике.
Напомним, что матч начнется в 22:10, а UA-футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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