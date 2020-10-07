Кривцов: Включил режим Кашпировского, буду заряжать через экран

Защитник " Шахтера " Сергей Кривцов, который не сыграет за сборную Украины в ближайших матчах из-за травмы, придумал, как поддержать национальную команду.

"Следующие три матча наша сборная???????? будет проводить с чемпионами мира разных годов! Вперед, парни!

Включил режим Кашпировского, буду заряжать через экран!", — написал Кривцов.

Напомним, что матч Украина - Франция начнется сегодня в 22:10, а UA-футбол проведет текстовый онлайн поединка.