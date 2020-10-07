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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривцов: Включил режим Кашпировского, буду заряжать через экран

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Защитник сборной временно переквалифицировался в зрителя

Кривцов: Включил режим Кашпировского, буду заряжать через экран
Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов, который не сыграет за сборную Украины в ближайших матчах из-за травмы, придумал, как поддержать национальную команду.

"Следующие три матча наша сборная???????? будет проводить с чемпионами мира разных годов! Вперед, парни!

Включил режим Кашпировского, буду заряжать через экран!", — написал Кривцов.

Напомним, что матч Украина - Франция начнется сегодня в 22:10, а UA-футбол проведет текстовый онлайн поединка.

⠀ Следующие 3 матча наша Сборная???????? будет проводить с Чемпионами Мира разных годов????????????????????????!Вперед, парни, @uafukraine ! ⠀ Включил режим Кашпировского, буду заряжать через экран!???????????? ⠀ Наступні 3 матчі на Збірна???????? проведе з чемпіонами світу різних років????????????????????????! Вперед, хлопці, @uafukraine ! ⠀ Вже увімкнув режим Кашпіровського, буду заряджати через екран!???????? #мизбірна

Публикация от Sergey Kryvtsov (@kriva4)

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В статье: Сергей Кривцов Украина Шахтер (Донецк) Национальная сборная Франции
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