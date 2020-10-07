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Кривцов: Включил режим Кашпировского, буду заряжать через экран
Защитник сборной временно переквалифицировался в зрителя
Защитник "
"Следующие три матча наша сборная???????? будет проводить с чемпионами мира разных годов! Вперед, парни!
Включил режим Кашпировского, буду заряжать через экран!", — написал Кривцов.
Напомним, что матч Украина - Франция начнется сегодня в 22:10, а UA-футбол проведет текстовый онлайн поединка.
⠀ Следующие 3 матча наша Сборная???????? будет проводить с Чемпионами Мира разных годов????????????????????????!Вперед, парни, @uafukraine ! ⠀ Включил режим Кашпировского, буду заряжать через экран!???????????? ⠀ Наступні 3 матчі на Збірна???????? проведе з чемпіонами світу різних років????????????????????????! Вперед, хлопці, @uafukraine ! ⠀ Вже увімкнув режим Кашпіровського, буду заряджати через екран!???????? #мизбірна
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