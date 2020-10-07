Левченко: Жду не дождусь, когда в сборную довызовут Славу Шевчука

Председатель профсоюза футболистов Нидерландов, бывший игрок национальной сборной Украины и ряда нидерландских клубов Евгений Левченко прокомментировал включение в заявку сборной Украины на матч с Францией 45-летнего Александра Шовковского.

Напомним, что Шовковский был заявлен на матч с Францией так как у Юрия Панькива и Андрея Лунина был выявлне COVID-19.

"Всегда знал, что СаШо не повесил перчатки на гвоздь. А вообще, очень странная ситуация. Жду не дождусь, когда в сборную довызовут Славу Шевчука", - написал Левченко.

Напомним, что матч начнется в 22:10, а UA-футбол проведет текстовый онлайн поединка.