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Шевчук о проблемах сборной: Пойду в зал, вдруг понадобится помощь
Чем черт не шутит
Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук в шутливой форме поделился ожиданиями от матча с Францией, в заявке на который
"Сегодня нашим ребятам нужна поддержка – сборная Украины в связи с коронавирусом оказалась в непростой ситуации накануне встречи с Францией. Шовковский – в заявке.
Ребятам желаю удачи, а сам пойду в зал – ветераны должны всегда держать себя в форме. Вдруг понадобится помощь", – написал Шевчук в Инстаграме.
Сегодня нашим ребятам нужна поддержка - сборная Украины ???????? в связи с коронавирусом оказалась в непростой ситуации накануне встречи с Францией ???????? Шовковский - в заявке! Ребятам желаю удачи, а сам пойду в зал - ветераны должны всегда держать себя в форме ???? Вдруг понадобится помощь ????✊
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