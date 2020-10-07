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Шевчук о проблемах сборной: Пойду в зал, вдруг понадобится помощь

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Чем черт не шутит

Шевчук о проблемах сборной: Пойду в зал, вдруг понадобится помощь
Новина українською

Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук в шутливой форме поделился ожиданиями от матча с Францией, в заявке на который неожиданно оказался 45-летний Александр Шовковский.

"Сегодня нашим ребятам нужна поддержка – сборная Украины в связи с коронавирусом оказалась в непростой ситуации накануне встречи с Францией. Шовковский – в заявке.

Ребятам желаю удачи, а сам пойду в зал – ветераны должны всегда держать себя в форме. Вдруг понадобится помощь", – написал Шевчук в Инстаграме.

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В статье: Вячеслав Шевчук Украина Национальная сборная Франции
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Комментарии (1)
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команид (Киев)
07.10.2020 в 19:41
Очень смешно
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