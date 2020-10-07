Шевчук о проблемах сборной: Пойду в зал, вдруг понадобится помощь

Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук в шутливой форме поделился ожиданиями от матча с Францией, в заявке на который неожиданно оказался 45-летний Александр Шовковский.

"Сегодня нашим ребятам нужна поддержка – сборная Украины в связи с коронавирусом оказалась в непростой ситуации накануне встречи с Францией. Шовковский – в заявке.

Ребятам желаю удачи, а сам пойду в зал – ветераны должны всегда держать себя в форме. Вдруг понадобится помощь", – написал Шевчук в Инстаграме.