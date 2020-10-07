  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Панькив вернется в Киев вместе со сборной Украины, Лунин будет добираться в Мадрид самостоятельно
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Панькив вернется в Киев вместе со сборной Украины, Лунин будет добираться в Мадрид самостоятельно

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Стало известно, как инфицированные игроки сборной будут возвращаться в свои клубы

Панькив вернется в Киев вместе со сборной Украины, Лунин будет добираться в Мадрид самостоятельно
Новина українською

В тренировочном лагере сборной Украины остаются двое зараженных коронавирусом футболистов — вратари Юрий Панькив и Андрей Лунин. Они находятся на самоизоляции в отеле и любые контакты вратарей с партнерами по сборной сведены до минимума.

Изначально планировалось, что Панькив и Лунин экстренно покинут лагерь сборной и вернутся в распоряжение своих клубов, но от этой идеи отказались из-за сложности ее реализации.

В итоге было принято решение, что Юрий Панькив и еще один инфицированный коронавирусом участник делегации — шеф-повар сборной Любомир Тошич вернутся в Киев вместе с командой, при этом в самолёте постараются их максимально изолировать.

Что касается Лунина, то он из Парижа он отправится прямиком в Мадрид. В этой связи ответственность за логистику возьмет на себя клуб Андрея — "Реал".

Напомним, что матч Франция - Украина начнется сегодня в 22:10, а UA-футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Панькив Украина Реал (Мадрид) ФК Александрия Национальная сборная Франции Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...