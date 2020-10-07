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Панькив вернется в Киев вместе со сборной Украины, Лунин будет добираться в Мадрид самостоятельно
Стало известно, как инфицированные игроки сборной будут возвращаться в свои клубы
В тренировочном лагере сборной Украины остаются двое зараженных коронавирусом футболистов — вратари Юрий Панькив и Андрей Лунин. Они находятся на самоизоляции в отеле и любые контакты вратарей с партнерами по сборной сведены до минимума.
Изначально планировалось, что Панькив и Лунин экстренно покинут лагерь сборной и вернутся в распоряжение своих клубов, но от этой идеи отказались из-за сложности ее реализации.
В итоге было принято решение, что Юрий Панькив и еще один инфицированный коронавирусом участник делегации — шеф-повар сборной Любомир Тошич вернутся в Киев вместе с командой, при этом в самолёте постараются их максимально изолировать.
Что касается Лунина, то он из Парижа он отправится прямиком в Мадрид. В этой связи ответственность за логистику возьмет на себя клуб Андрея — "Реал".
Напомним, что матч Франция - Украина начнется сегодня в 22:10, а UA-футбол проведет
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