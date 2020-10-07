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Голкипер Зари получил вызов в сборную Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Никита Шевченко вызван на матчи Лиги наций с Германией и Испанией

Голкипер Зари получил вызов в сборную Украины
Новина українською

Тренерский штаб сборной Украины направил вызов голкиперу луганской "Зари" Никите Шевченко.

27-летний вратарь присоединится к сборной в Киеве 8 октября, по возвращении сине-желтых из Франции.

Ранее Никита уже получал приглашения в состав главной команды страны, однако так и не сумел в ней дебютировать. Последний раз он участвовал в сборе "сине-желтых" в июне 2017 - перед игрой отбора ЧМ-2018 с Финляндией.

Напомним, что ранее три вратаря сборной - Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив - поочередно получили положительные результаты тестов на наличие COVID-19.

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В статье: Заря (Луганск) Украина Никита Шевченко
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Источник:
УАФ

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07.10.2020 в 19:38
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