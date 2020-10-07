Голкипер Зари получил вызов в сборную Украины

Тренерский штаб сборной Украины направил вызов голкиперу луганской "Зари" Никите Шевченко.

27-летний вратарь присоединится к сборной в Киеве 8 октября, по возвращении сине-желтых из Франции.

Ранее Никита уже получал приглашения в состав главной команды страны, однако так и не сумел в ней дебютировать. Последний раз он участвовал в сборе "сине-желтых" в июне 2017 - перед игрой отбора ЧМ-2018 с Финляндией.

Напомним, что ранее три вратаря сборной - Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив - поочередно получили положительные результаты тестов на наличие COVID-19.