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Внеочередной ПЦР-тест сборной Украины дал негативный результат
Больше зараженных в команде нет
Утром среды 7-го октября перед товарищеским матчем с Францией
Вечером стали известны результаты тестирования. Все без исключения - тренеры, футболисты и персонал - не имеют признаков коронавируса, не считая, конечно, ранее инфицированных Лунина, Панькова и Тошича, которые изолированы от команды.
Таким образом, 21 игрок национальной сборной, включая двух вратарей, Георгия Бущана и Александра Шовковского, допущенные к матчу с Францией.
Напомним, что матч Франция - Украина начнется сегодня в 22:10, а UA-футбол проведет
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