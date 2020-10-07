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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Внеочередной ПЦР-тест сборной Украины дал негативный результат

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Больше зараженных в команде нет

Внеочередной ПЦР-тест сборной Украины дал негативный результат
Новина українською

Утром среды 7-го октября перед товарищеским матчем с Францией сборная Украины сдала внеочередные тесты на коронавирус.

Вечером стали известны результаты тестирования. Все без исключения - тренеры, футболисты и персонал - не имеют признаков коронавируса, не считая, конечно, ранее инфицированных Лунина, Панькова и Тошича, которые изолированы от команды.

Таким образом, 21 игрок национальной сборной, включая двух вратарей, Георгия Бущана и Александра Шовковского, допущенные к матчу с Францией.

Напомним, что матч Франция - Украина начнется сегодня в 22:10, а UA-футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Национальная сборная Франции коронавирус
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Dozenko (NewYork)
07.10.2020 в 19:21
фуух
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