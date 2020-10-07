Внеочередной ПЦР-тест сборной Украины дал негативный результат

Утром среды 7-го октября перед товарищеским матчем с Францией сборная Украины сдала внеочередные тесты на коронавирус.

Вечером стали известны результаты тестирования. Все без исключения - тренеры, футболисты и персонал - не имеют признаков коронавируса, не считая, конечно, ранее инфицированных Лунина, Панькова и Тошича, которые изолированы от команды.

Таким образом, 21 игрок национальной сборной, включая двух вратарей, Георгия Бущана и Александра Шовковского, допущенные к матчу с Францией.