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Гецко: Шовковский каши не испортит, Шеву тоже надо было вносить в заявку

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

В каждой шутке есть доля шутки

Гецко: Шовковский каши не испортит, Шеву тоже надо было вносить в заявку
Новина українською

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от матча Франция-Украина, а также прокомментировал попадание в заявку на поединок Александра Шовковского.

"Я хочу, чтобы в матче Франция-Украина мы посмотрели на нашу перспективную молодежь, которая вливается в сборную.

Мы видим, что есть большие кадровые потери, есть проблемы, потому эта игра действительно и будет товарищеской. В этом матче будем смотреть в будущее и будем надеяться на то, что у нас растет полноценная замена, которая в ближайшее время будет бороться за основной состав сборной Украины.

Шовковский в заявке сборной Украины на матч? Он находится в постоянном тренировочном процессе, работает с вратарями. Как говорится, форму нельзя растранжирить, тем более с его опытом. Мы видим, что Александр держит себя в форме, у него нет лишнего веса и все при нем. Поэтому не исключаю такой вариант, что Шовковский игры не испортит. Возраст, это все понятно, но все при нем: бегать же не надо, он вратарь. Ему надо читать ситуацию. На выходах, думаю, Александр сыграет, как он умеет. Думаю, он каши не испортит.

И я спрашиваю, почему Шевченко в заявку не попал? Это, конечно, смешно, но мы видим, какая ситуация во всем мире. Действительно, я, когда узнал, что Шовковский попал в заявку, то задался вопросом: "а почему только он? И Шеву надо тогда вносить в заявку!", - сказал Иван Гецко.

Напомним, что матч Франция - Украина начнется сегодня в 22:10, а UA-футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Андрей Шевченко Александр Шовковский Украина Иван Гецко Национальная сборная Франции
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Комментарии (3)
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Papaye (Dnipro)
07.10.2020 в 21:48
Та уже и Реброва заодно, чего уж там?))))
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0
0
ts0y (Чернигов)
07.10.2020 в 21:01
А Леоненко? Прошел слух что его на Лигу нация довызовут, товарняки не его уровень
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Лекарь (село Дарница)
07.10.2020 в 21:32
У него травма почек
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+1
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