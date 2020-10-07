Гецко: Шовковский каши не испортит, Шеву тоже надо было вносить в заявку

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от матча Франция-Украина, а также прокомментировал попадание в заявку на поединок Александра Шовковского.

"Я хочу, чтобы в матче Франция-Украина мы посмотрели на нашу перспективную молодежь, которая вливается в сборную.

Мы видим, что есть большие кадровые потери, есть проблемы, потому эта игра действительно и будет товарищеской. В этом матче будем смотреть в будущее и будем надеяться на то, что у нас растет полноценная замена, которая в ближайшее время будет бороться за основной состав сборной Украины.

Шовковский в заявке сборной Украины на матч ? Он находится в постоянном тренировочном процессе, работает с вратарями. Как говорится, форму нельзя растранжирить, тем более с его опытом. Мы видим, что Александр держит себя в форме, у него нет лишнего веса и все при нем. Поэтому не исключаю такой вариант, что Шовковский игры не испортит. Возраст, это все понятно, но все при нем: бегать же не надо, он вратарь. Ему надо читать ситуацию. На выходах, думаю, Александр сыграет, как он умеет. Думаю, он каши не испортит.

И я спрашиваю, почему Шевченко в заявку не попал? Это, конечно, смешно, но мы видим, какая ситуация во всем мире. Действительно, я, когда узнал, что Шовковский попал в заявку, то задался вопросом: "а почему только он? И Шеву надо тогда вносить в заявку!", - сказал Иван Гецко.