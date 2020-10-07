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Гецко: Шовковский каши не испортит, Шеву тоже надо было вносить в заявку
В каждой шутке есть доля шутки
Автор первого гола в истории
"Я хочу, чтобы в матче Франция-Украина мы посмотрели на нашу перспективную молодежь, которая вливается в сборную.
Мы видим, что есть большие кадровые потери, есть проблемы, потому эта игра действительно и будет товарищеской. В этом матче будем смотреть в будущее и будем надеяться на то, что у нас растет полноценная замена, которая в ближайшее время будет бороться за основной состав сборной Украины.
И я спрашиваю, почему Шевченко в заявку не попал? Это, конечно, смешно, но мы видим, какая ситуация во всем мире. Действительно, я, когда узнал, что Шовковский попал в заявку, то задался вопросом: "а почему только он? И Шеву надо тогда вносить в заявку!", - сказал Иван Гецко.
Напомним, что матч Франция - Украина начнется сегодня в 22:10, а UA-футбол проведет
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