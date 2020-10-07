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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бущан, Забарный, Конопля и Зубков дебютируют в сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Очень молодой состав на Францию

Бущан, Забарный, Конопля и Зубков дебютируют в сборной Украины
Новина українською

Сегодня в 22:10 сборная Украины сыграет товарищеский матч с командой Франции.

Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом главному тренеру украинской команды пришлось экспериментировать, и в итоге, на данный матч выйдут сразу четверо дебютантов.

Так, в составе национальной команды это будет первый матч для Георгия Бущана, Ильи Забарного, Ефима Конопли и Александра Зубкова.

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В статье: Евгений Коноплянка Украина Георгий Бущан Александр Зубков Национальная сборная Франции Илья Забарный
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Комментарии (1)
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SERG DIAGER (Сумы)
07.10.2020 в 21:54
Норм випускає пацанів нехай б'ються за країну це краще ніж Марлоси мораєси простітутки
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