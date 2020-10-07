Бущан, Забарный, Конопля и Зубков дебютируют в сборной Украины

Сегодня в 22:10 сборная Украины сыграет товарищеский матч с командой Франции.

Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом главному тренеру украинской команды пришлось экспериментировать, и в итоге, на данный матч выйдут сразу четверо дебютантов.

Так, в составе национальной команды это будет первый матч для Георгия Бущана, Ильи Забарного, Ефима Конопли и Александра Зубкова.