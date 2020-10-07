Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бущан, Забарный, Конопля и Зубков дебютируют в сборной Украины
Очень молодой состав на Францию
Сегодня в 22:10
Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом главному тренеру украинской команды пришлось экспериментировать, и в итоге, на данный матч выйдут сразу четверо дебютантов.
Так, в составе национальной команды это будет первый матч для Георгия Бущана, Ильи Забарного, Ефима Конопли и Александра Зубкова.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Голкипер Зари получил вызов в сборную Украины
- Киевскому Динамо в Румынии приписывают интерес к 22-летнему вингеру
- Последние подписания перед дедлайном - как это было. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Украина остается с одним голкипером перед спаррингом с французами (обновлено)
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
- Коронавирус спас Артема Кравца от развода с его невероятной женой
Новости по теме
- 20:53 Украинские Забарный, Конопля, Макаренко и Зубков выйдут в старте сборной Украины на Францию
- 20:39 Украинские Гецко: Шовковский каши не испортит, Шеву тоже надо было вносить в заявку
- 19:44 Украинские Федецкий: Отсутствие игроков Шахтера - это большой минус, ведь именно горняки составляют костяк сборной Украины
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
SERG DIAGER (Сумы)
07.10.2020 в 21:54
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...