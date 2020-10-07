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Национальная сборная Украины

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Дебютный гол за французов. 17-летний Камавинга забил в ворота Бущана

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Ну и начало

Дебютный гол за французов. 17-летний Камавинга забил в ворота Бущана
UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украина проводит товарищеский матч. В соперниках действующие чемпионы мира - сборная Франции.

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Очень быстро команда Шевченко пропустила первый гол. После суматохи в штрафной "сине-желтых", Камавинга оказался наиболее проворным и смог открыть счет.

Отметим, что все голы и обзор матча вы сможете найти на нашем сайте.

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В статье: Украина Франция Эдуарду Камавинга
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