Оливье догнал Платини. Жиру удвоил преимущество французов в игре против Украины

Сборная Украина проводит товарищеский матч. В соперниках действующие чемпионы мира - сборная Франции.

"Трехцветные", забив быстрый первый гол, после удвоили преимущество. Шикарный удар получился у Жиру, который в сотый раз вышел за Францию. Это его 41-й гол, он смог догнать Платини в списке лучших и идет на втором месте.

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