Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оливье догнал Платини. Жиру удвоил преимущество французов в игре против Украины
"Сине-желтым" пока что очень сложно
Сборная Украина проводит товарищеский матч. В соперниках действующие чемпионы мира - сборная Франции.
"Трехцветные", забив быстрый первый гол, после удвоили преимущество. Шикарный удар получился у Жиру, который в сотый раз вышел за Францию. Это его 41-й гол, он смог догнать Платини в списке лучших и идет на втором месте.
Отметим, что все голы и обзор матча вы сможете найти на нашем сайте.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Голкипер Зари получил вызов в сборную Украины
- Истанбул Башакшехир представил новичка - экс-игрока Днепра
- Киевскому Динамо в Румынии приписывают интерес к 22-летнему вингеру
- Шовковский вернулся! Объявлена заявка сборной Украины на матч с Францией
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск
- Коронавирус спас Артема Кравца от развода с его невероятной женой
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...