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Национальная сборная Украины

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Повторные тесты Лунина и Панькива оказались отрицательными - Васильков

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Кто-то ошибся во всей этой истории

Повторные тесты Лунина и Панькива оказались отрицательными - Васильков
Новина українською

Утром среды 7-го октября перед товарищеским матчем с Францией сборная Украины сдала внеочередные тесты на коронавирус.

При этом, как сообщает пресс-аташе Андрея Шевченко Николай Васильков, все повторные тесты игроков сборной Украины на коронавирус оказались отрицательными.

В том числе и вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькива, которые по прилету в Францию сдали положительные тесты.

По информации Василькова, скорее всего, ошибочными были первые тесты. Так как результаты повторных тестов пришли перед самым матчем, Панькив и Лунин не смогли принять участие в поединке.

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В статье: Украина Национальная сборная Франции Андрей Лунин Андрей Панькив коронавирус
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Источник:
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Комментарии (9)
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vlotko (Броди)
07.10.2020 в 23:40
Цікаво грає Бущан, пропускає дальні удари коли бачить момент удару. М'яч летить і він спостерігає а потім здійснює карколомний стрибок і м'яч не дістає. Та зроби крок у сторону польоту м'яча і стрибати не треба.
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+2
0
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simargl (Чернигов)
07.10.2020 в 23:49
Школа Михайлова. В этом проблема уже много лет
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0
0
аалекс ( Крым)
07.10.2020 в 23:16
Значит Никита Шевченко опять в пролете.
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+1
0
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simargl (Чернигов)
07.10.2020 в 23:12
Бущан положил негодные тесты конкурентам??...
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+4
-1
Papaye (Dnipro)
07.10.2020 в 23:11
Вот и славно! Невозможно смотреть на страдания Бущана, когда в него мяч летит!!!
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+2
0
givchak (Дрогобич)
07.10.2020 в 23:02
Це якийсь сюр
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0
0
FCWROVY1 (Kyiv)
07.10.2020 в 23:01
Надіюся що таких матчів не буди проти юве чи барси
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0
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simargl (Чернигов)
07.10.2020 в 23:14
Ну если Бойко вернется в основы... , а так скорее всего и будет. После 8 пропущенных тяжело будет играть бущану...
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FCWROVY1 (Kyiv)
07.10.2020 в 23:01
Везіння Бущана закінчилося з генком..
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