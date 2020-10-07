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Повторные тесты Лунина и Панькива оказались отрицательными - Васильков
Кто-то ошибся во всей этой истории
Утром среды 7-го октября перед
При этом, как сообщает пресс-аташе Андрея Шевченко Николай Васильков, все повторные тесты игроков сборной Украины на коронавирус оказались отрицательными.
В том числе и вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькива, которые по прилету в Францию сдали положительные тесты.
По информации Василькова, скорее всего, ошибочными были первые тесты. Так как результаты повторных тестов пришли перед самым матчем, Панькив и Лунин не смогли принять участие в поединке.
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