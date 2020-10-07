Повторные тесты Лунина и Панькива оказались отрицательными - Васильков

Утром среды 7-го октября перед товарищеским матчем с Францией сборная Украины сдала внеочередные тесты на коронавирус.

При этом, как сообщает пресс-аташе Андрея Шевченко Николай Васильков, все повторные тесты игроков сборной Украины на коронавирус оказались отрицательными.

В том числе и вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькива, которые по прилету в Францию сдали положительные тесты.

По информации Василькова, скорее всего, ошибочными были первые тесты. Так как результаты повторных тестов пришли перед самым матчем, Панькив и Лунин не смогли принять участие в поединке.