Феерия Жиру. Украина пропускает третий гол от французов уже в первом тайме

Сборная Украина проводит товарищеский матч. В соперниках действующие чемпионы мира - сборная Франции.

Первый тайм - ночной кошмар для команды Шевченко. Очень быстро "сине-желтые" пропустили три гола - дубль оформил Жиру.

Отметим, что все голы и обзор матча вы сможете найти на нашем сайте.