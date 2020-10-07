Национальная сборная Украины
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Феерия Жиру. Украина пропускает третий гол от французов уже в первом тайме
Такие матчи нужно быстрее забывать
Сборная Украина проводит товарищеский матч. В соперниках действующие чемпионы мира - сборная Франции.
Первый тайм - ночной кошмар для команды Шевченко. Очень быстро "сине-желтые" пропустили три гола - дубль оформил Жиру.
Отметим, что все голы и обзор матча вы сможете найти на нашем сайте.
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