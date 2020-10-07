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Национальная сборная Украины

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Миколенко помешал Жиру сделать хет-трик, срезав мяч в свои ворота

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

0:4 к перерыву

Миколенко помешал Жиру сделать хет-трик, срезав мяч в свои ворота
UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украина проводит товарищеский матч. В соперниках действующие чемпионы мира - сборная Франции.

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В первом тайме команда Шевченко пропустила четыре раза. Последний гол до перерыва забил в свои ворота Виталий Миколенко, который помешал Жиру оформить сегодня хет-трик.

Отметим, что все голы и обзор матча вы сможете найти на нашем сайте.

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В статье: Украина Франция Виталий Миколенко
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
07.10.2020 в 23:10
Гад, Миколенко. Не дал Жиру обогнать Платини !!!
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