Миколенко помешал Жиру сделать хет-трик, срезав мяч в свои ворота

Сборная Украина проводит товарищеский матч. В соперниках действующие чемпионы мира - сборная Франции.

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В первом тайме команда Шевченко пропустила четыре раза. Последний гол до перерыва забил в свои ворота Виталий Миколенко, который помешал Жиру оформить сегодня хет-трик.

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