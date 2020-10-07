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Размочили счет. Цыганков забил дальним ударом в ворота сборной Франции

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Отличный выход на замену

Размочили счет. Цыганков забил дальним ударом в ворота сборной Франции
UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украина проводит товарищеский матч. В соперниках действующие чемпионы мира - сборная Франции.

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Пропустив четыре в первом тайме, команда Шевченко смогла добавить во втором. Виктор Цыганков здорово усилил игру, выйдя на поле после перерыва. Именно он забил первый гол Украины в этом тайме.

Отметим, что все голы и обзор матча вы сможете найти на нашем сайте.

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В статье: Украина Франция Виктор Цыганков
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