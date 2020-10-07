Толиссо продолжил разгром сборной Украины, забив пятый гол французов

Сборная Украина проводит товарищеский матч. В соперниках действующие чемпионы мира - сборная Франции.

Гол Цыганкова немного вернул надежду болельщикам "сине-желтых", однако Толиссо жалости не проявил. Вышедший на замену полузащитник забил пятый гол в ворота Бущана.

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