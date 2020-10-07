Национальная сборная Украины
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Толиссо продолжил разгром сборной Украины, забив пятый гол французов
Не лучшая игра от команды Шевченко
Сборная Украина проводит товарищеский матч. В соперниках действующие чемпионы мира - сборная Франции.
Гол Цыганкова немного вернул надежду болельщикам "сине-желтых", однако Толиссо жалости не проявил. Вышедший на замену полузащитник забил пятый гол в ворота Бущана.
Отметим, что все голы и обзор матча вы сможете найти на нашем сайте.
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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
08.10.2020 в 00:02
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