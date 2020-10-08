Национальная сборная Украины
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Никакой пощады. Килиан Мбаппе забил очередной гол в ворота Украины
Капитуляция
Сборная Украина проводит товарищеский матч. В соперниках действующие чемпионы мира - сборная Франции.
Килиан Мбаппе, который вышел на замену, не ушел с поля без забитого гола. После прекрасного сольного прохода шестой точный удар был нанесен по воротам Бущана.
Отметим, что все голы и обзор матча вы сможете найти на нашем сайте.
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