Никакой пощады. Килиан Мбаппе забил очередной гол в ворота Украины

Сборная Украина проводит товарищеский матч. В соперниках действующие чемпионы мира - сборная Франции.

Килиан Мбаппе, который вышел на замену, не ушел с поля без забитого гола. После прекрасного сольного прохода шестой точный удар был нанесен по воротам Бущана.

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