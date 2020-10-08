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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в своей истории

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Очень болезненный результат

Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в своей истории
Новина українською

Сборная Украины с разгромным счетом 1:7 уступила в товарищеском матче сборной Франции.

Для национальной команды это поражение стало самым крупным в истории.

Ранее самыми большими поражениями для сборной были 0:4 от Чехии, Хорватии и дважды от Испании.

С разницей в 6 мячей украинцы проигрывают впервые.

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В статье: Украина Национальная сборная Франции
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Комментарии (4)
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usovvictor (Kharkov)
08.10.2020 в 01:01
...самое крупное ? Так это же тренировка, меня смешит, что от слова "международный" хотят сделать сенсацию, тем более с ковид уже была ясно,... - будет цирк, правда который для обеих полезен в некоторых плоскостях. Не равняйте "этот" состав с настоящим и этот матч с ЧМ. Там будет совсем другая история и Франция так легко не отделается, ...условия и состав (тьфу на корону) будут другие...
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0
0
alex.belogubko (одесса)
08.10.2020 в 00:29
как говорит физрук Ротань --игра забудиться а позор останеться--надо было играть с Молдавией --это наше будующее подрастает и готовит их Русик --который угробил молодёжку --ждём комментарий Сабо и Леона
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+2
0
Зритель (Харьков)
08.10.2020 в 00:25
Вообще-то во все времена главной особенностью футбола было то, что в этой игре очень сложно забить гол. Эта особенность позволяла слабакам периодически обыгрывать фаворитов, и эта особенность объективно способствовала росту популярности футбола в мире. Сборная Украины сейчас проводит революцию в футболе - оказывается - голы забивать очень легко.
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+2
0
Очманілий Заєць (Odessa)
08.10.2020 в 00:11
Це тому, що Пазік не зміг залучити до складу своїх улюбленців - Довбика, Баланюка і Сироту.
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0
-1


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