Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в своей истории

...самое крупное ? Так это же тренировка, меня смешит, что от слова "международный" хотят сделать сенсацию, тем более с ковид уже была ясно,... - будет цирк, правда который для обеих полезен в некоторых плоскостях. Не равняйте "этот" состав с настоящим и этот матч с ЧМ. Там будет совсем другая история и Франция так легко не отделается, ...условия и состав (тьфу на корону) будут другие...