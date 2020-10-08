Национальная сборная Украины
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Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в своей истории
Очень болезненный результат
Для национальной команды это поражение стало самым крупным в истории.
Ранее самыми большими поражениями для сборной были 0:4 от Чехии, Хорватии и дважды от Испании.
С разницей в 6 мячей украинцы проигрывают впервые.
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Комментарии (4)
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usovvictor (Kharkov)
08.10.2020 в 01:01
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alex.belogubko (одесса)
08.10.2020 в 00:29
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Зритель (Харьков)
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Очманілий Заєць (Odessa)
08.10.2020 в 00:11
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